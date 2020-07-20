深信純吃飯可換金援...單純少女徵「爸爸活」慘遭公務員下藥拖旅館

▲少女上網徵「爸爸活」的對象，沒想到卻引狼入室。（示意圖／PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣新座市發生一起復興廳參事官助理涉嫌在未成年少女的飲料中摻入安眠藥，並將其帶到旅館，企圖性侵的事件。警方19日以違反準強制性交罪將其逮捕，不過嫌犯被逮後堅決否認犯行。他堅稱，自己只是為了休息才會將少女帶到旅館，絕對沒有下藥或是性侵。據悉，兩人是透過推特認識，以「爸爸活」的名義開始見面。

根據《朝日新聞》報導，現年46歲的嫌犯菅原久興任職於復興廳，並擔任參事官的助理。被害少女表示，自己一開始在推特上留下徵求「爸爸活（年輕少女透過陪年長男性吃飯約會進行金錢交換，但不提供肉體交易）」的推文，菅原看到文章後，便主動與少女聯絡。

被害少女稱，嫌犯5月27日當天晚上邀約少女到東京都豐島區的一間居酒屋用餐，隨後便趁著少女不注意時，在她的酒裡摻入安眠藥，並趁對方意識不清時將她帶到旅館內，上下其手，甚至企圖性侵。少女事後被菅原送上計程車後，才在車上慢慢回神，並驚覺自己遭到侵犯，因此馬上前往警署報案。少女表示，菅原在網路上認識她後，曾答應她只要陪吃飯就會付錢。

警方經調查後，19日將擔任復興廳參事官助理的菅原久興逮捕，不過菅原被逮後堅決否認犯行並自稱，「我只是為了休息才把她帶到旅館，什麼都沒有做，更沒有下藥。」

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