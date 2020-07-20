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歐盟「疫情後復甦計畫」陷僵局！高峰會延長至第3天　南北國家吵翻

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▲歐盟高峰會。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）

▲歐盟17日起在布魯塞爾舉辦高峰會。圖中有歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel，左行第2人）、德國總理梅克爾（右行第1人）、法國總統馬克宏（右行第2人）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，右行第3人）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

歐盟領導人17日在布魯塞爾會晤，討論預算高達1兆歐元（大約新台幣33.6兆元）的7年預算計畫，期盼藉此復甦受到新冠肺炎重創的經濟。但是，各國領袖意見分歧，會議陷入僵局，甚至延長到第三天，直至19日晚間仍沒結果。外媒指出，此事突顯出歐盟整合的難處，以及南北國家之間的鴻溝。

綜合BBC、《路透社》報導，歐盟領導人齊聚一堂，討論疫情後復甦計畫，各國意見分歧，僵持不下。受到疫情重創的西班牙、義大利等國迫切希望振興殘破經濟，指控歐盟提供的協助不足。但一些北歐國家擔心成本過高，尋求以貸款而非撥款的形式援助。

▲歐盟領導人在布魯塞爾舉辦高峰會。由左至右分別為，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）（圖／路透）

▲歐盟領導人因疫情後復甦方案僵持不下，被認為突顯出南、北方成員國的巨大鴻溝。（圖／路透）

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）批評，歐盟被荷蘭、奧地利、瑞典、丹麥、與芬蘭等「節儉」的北歐國家「敲詐勒索」。匈牙利總理維克多（Viktor Orban）也抨擊荷蘭總理呂特（Mark Rutte）只因私人恩怨，就讓財務援助扯上政治議題，與盟友波蘭聯合揚言否決復甦計畫。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在晚宴上呼籲27名領導人努力達成協議。他提到，全球已經超過60萬人死於新冠肺炎，為了面對這場前所未有的危機，大家經歷三天毫不停歇的工作以後，仍必須團結努力，「我希望我們達成協議，而明天的頭條就是歐盟已經完成『不可能的任務』，這是我衷心的願望」。

▲歐盟高峰會。從畫面左下順時鐘方向分別為：荷蘭總理呂特（Mark Rutte）、奧地利總理庫爾茲（Sebastian Kurz）、芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）、瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。（圖／路透攝）

▲歐盟高峰會延長至第三天。從畫面左下順時鐘方向分別為荷蘭總理呂特、奧地利總理庫爾茲、芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）、瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。（圖／路透）

奧地利總理庫爾茲（Sebastian Kurz）認為，還有「一段路要走」，但仍有可能達成協議。德國總理梅克爾（Angela Merkel）坦言，雖然「出現很多善意，但也有許多不同的立場」。外交官們透露，各國領導人可能放棄這次峰會，下個月再嘗試另外一起協議。

外媒指出，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）的立場反映了該國的政治現實，因為荷蘭在比例上而言，是歐盟預算資金的最大貢獻者之一，引發國內民眾不滿。而呂特與其保守派「自由民主人民黨」（VVD）明年3月將面臨歐盟懷疑論的極右翼政黨的強大挑戰。

此外，這一次高峰會氣氛緊張，不僅突顯歐盟南北成員國之間的鴻溝，也被視為整合行動的關鍵時刻，如果協議失敗，可能導致金融市場緊張，也引發外界對於歐盟的可靠性產生懷疑。

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