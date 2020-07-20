21歲妹咬球球握手「全職當狗」月收百萬　狂秀才藝…完美滿足主人

▲珍娜靠扮成小狗的影片致富。（圖／翻攝自yourpuppygirljenna tiktok）

記者丁維瑀／綜合報導

美國德州21歲女子珍娜（Jenna Phillips）找到她的新樂趣，她辭去在眼鏡行的工作，全職「當狗」，每月收入竟突破6位數美元（約台幣數百萬元）。她平常喜歡在草地上翻滾，咬球球，透過拍攝相關影片，她也找到致富的方式。

《鏡報》報導，珍娜來自德州奧斯汀（Austin），曾在眼鏡行工作兩年，當時她在社群互動平台開設帳號，分享一些自己喜歡的內容，直到她在芝加哥遇見兩名男子，對方告訴她有關「寵物玩樂」一事。她決定辭去工作，好好探索未知的領域。

珍娜透過OnlyFans平台上傳自己「當小狗」的影片，她會像狗一樣在草地爬行，一邊咬著玩具球，被牽繩遛住散步，也會假裝躺在沙發惹怒主人，一臉委屈躺回自己的寵物床，此外，她還會握手、裝死等各式毛小孩會有的才藝表演。隨著作品越來越多，她也開始得到高度關注。

事實上，珍娜回憶她從小就像是一隻狗，只是起初當然不是以性感的方式呈現，她熱愛在地上翻滾、撿球，喜歡被誇獎為「好女孩」。每次她聽到類似的讚美，總會感到心花怒放。

談起寵物扮演遊戲，珍娜認為，多數女性都喜歡當小貓、狐狸或兔子，想當小狗的則多為男性。當她第一次接觸到這個領域時，她思考許久，最後決定當小狗就是她的志向，「我開始做小狗玩耍的內容後，我的追蹤人數大幅增加。」

▲珍娜假裝在沙發睡覺。（圖／翻攝自yourpuppygirljenna tiktok）



如今，扮演小狗成為珍娜的全職工作，她聲稱收入比起過往「增加了100倍」，每月都能賺入6位數美元。據了解，珍娜的客製影片是她最能賺錢的項目，曾有粉絲為了一段影片付了1200美元（約台幣3.5萬元），如果需求越多，價格當然也就越高。

不過，珍娜也有一些條件無法接受，有顧客曾要求她與真正的狗一起拍攝，「我的影片中不會有動物，以後也不會有。」

▲珍娜在草地上玩球。（圖／翻攝自yourpuppygirljenna tiktok）

目前感情狀況為單身的珍娜，盡量學習去理解客人的需求，至於過程中有無遭致批評，她說網路上的攻擊很多，但回歸現實生活，她從未遇過正面的衝突，還曾經在她拍攝時，有路人說「我不知道你在做什麼，但看起來很棒，繼續下去吧」。