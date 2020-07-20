台南恐怖情殺！女友被舊愛追趕　他開車撞飛「再猛刺15刀」斃命

圖文／鏡週刊

3年前，台南發生1起情殺案，1名年近60歲的黃姓男子，不滿女友的前男友不斷騷擾她，竟開車衝撞對方，並持刀將他刺死後逃亡。警方雖然很快掌握凶手身分，卻遲遲抓不到人，所幸法網恢恢，1年多後，彰化警方到南投查緝毒品案時，意外逮到黃男。

2017年6月15日中午，一名男子倒臥在台南市新市區一條鄉間道路，身旁還有一輛倒下的機車，雖經緊急送醫，仍因失血過多死亡，但他並非死於車禍，而是遭人謀殺，警方抽絲剝繭，查出這是一起情殺案。

42歲的林男，與同年紀的涂姓單親媽媽都曾有過一段婚姻，二人交往多年，因林不時對涂動粗，案發2年前，涂聲請家暴保護令，並帶著女兒搬離她與林位於嘉義的住處，回到故鄉台南，但彼此依舊藕斷絲連。

之後，涂女認識年近60、有毒品及槍砲前科的男子黃永茂，二人展開交往。有了新歡之後，涂想要和林姓男子徹底分手，但林卻不願放手，並經常糾纏涂。黃與林都知道彼此的存在，持續的三角關係，讓這2名男子互相仇視，黃更因被林檢舉販毒，對林懷恨在心。

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