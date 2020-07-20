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賣安全帽開超大間！一堆三角窗店面「到底多好賺」　網曝利潤高：可能一半

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▲近年大型安全帽店佔據黃金路段，讓網友議論紛紛。示意圖，與實際店家無關。（圖／翻攝Google Map）

▲黃金路段常常看到大型安全帽店。示意圖，與實際店家無關。（圖／翻攝Google Map）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在能租大店面，又撐得長久的店家都會引起討論。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他每次行車停在大馬路，都會看到很多超大間的轉角店面是開安全帽店，但一眼望去也沒什麼人，而且安全帽很多一戴就10年，一般人也久久才去一次，好奇問卦「安全帽店多好賺？？」話題引發熱論。

這位網友在文中表示，「每次停在大馬路，三角窗一堆超大間的，一眼望去都沒有人」，並說很多人買一頂200元的安全帽，事後也沒怎麼在換內襯跟護目鏡，還一戴就10年，普通人也久久才去一次安全帽店。

請繼續往下閱讀...

原PO就忍不住聯想到重機族，「還是，重機玩家的人口，就有辦法支撐那麼多安全帽店立足在各大入口三角窗了@@？」事實上，不少大型安全帽店確實多選在人潮多、租金貴的轉角店面，明明感覺起來裡頭顧客也不多，難免讓人好奇，是怎麼打敗不景氣，佔據黃金地段屹立不搖呢？

▲▼ 騎士,全罩式安全帽,半罩式安全帽,機車,摩托車,安全帽 。（圖／pixabay）

▲安全帽是機車族的必備用品。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，網友紛紛一陣熱議，「安全帽199的一個批發50當然賺」、「幾千塊的安全帽，利潤基本上都可能有一半了，更遑論那種幾百塊的，甚至安全帽鏡片毛利也不低，是消耗品」、「靠高利潤、低人力，沒別的了」、「嘻嘻賣的不是安全帽是雨衣」、「怎麼可能戴十年啊？安全帽五年就會換了捏！」

本站2018年8月就曾報導《不會倒！大型安全帽店滿街開「都誰在逛？」　網揭真相：低調賺》，當時就有熟知內情的網友爆料，安全帽店其實低調賺很大，「朋友也開一間，租店面，有請人，很含蓄地說一個月（賺）8到9萬」、「聽買過很貴安全帽的學弟講過，很多店的利潤是把某些大牌子的安全帽裡面會附贈的贈品拆出來賣」、「親戚的一塊三角窗空地，約10坪、租金5萬，已租給賣安全帽的超過10年，這家店還是連鎖店，好幾家店面。」

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