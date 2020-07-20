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英國3千人不甩疫情「狂歡15小時」瘋了！　地方警到場傻眼：我們根本做不了什麼

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▲▼疫情剛緩就3000人搞轟趴 英國警氣炸：主辦者很自私！。（圖／翻攝自推特「@JudeAndon」）

▲警方人數過少，到場後只能柔性勸離。（圖／翻攝自推特「@JudeAndon」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國目前累計29萬6358例確診、4萬5385死，為全球疫情第9嚴重國家，但因人們久待家中實在太悶，西南方城市巴斯（Bath）上周六，有民眾未經官方允許，擅自舉辦徹夜狂歡派對，立刻吸引超過3000人參加。附近居民受不了持續轟炸的音樂聲而報警，但儘管警方很快派員趕到現場，卻發現地方警力根本不足以驅逐眾人。

綜合外電報導，巴斯附近有一片二戰時期英國皇家空軍的機場，後來進駐的還有美國陸軍，該地作為攔截德國空軍的機場使用，於1945年關閉。主辦方選在這裡大開派對，人們站在草皮上享受菸、酒、音樂和狂歡，卻不顧附近居民的安寧，從18日晚間開始，音樂已經連續播放超過15小時。

▲▼疫情剛緩就3000人搞轟趴 英國警氣炸：主辦者很自私！。（圖／翻攝自推特「@JudeAndon」）

▲從各地趕來派對的人，車子停滿公路兩旁。（圖／翻攝自推特「@JudeAndon」）

警方表示，他們先前已經注意到周末可能會有大型集會，但不確定會在哪裡發生，等到警方接獲居民通報趕赴現場時，「已經太遲了」。警方表示他們在18日晚間11點獲報，10分鐘內就火速趕到皇家空軍前軍事用地，但現場舞台已經搭好，喇叭早在大聲放送音樂，而且到處都是人。

「我們根本做不了什麼…」警方無奈指出，若要能夠順利平息這場狂歡派對，絕對需要更多更大量的人力，因為現場酒醉、嗑藥的人數相當多，警方也必須顧及自身安全。

無奈的警方也只能守在現場，擋下更多從各地開車過來要狂歡的人，讓他們調轉車頭離開。派對在當地時間周日（19日）下午1點結束，到了4點，人群才終於清空。

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