威力彩飆20.8億！今年最紅「3大號碼」曝光　1數字史上狂開244次

▲下期威力彩頭獎上看20.8億元。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

威力彩已經連續槓龜45期，預估20日頭獎上看20.8億元，若1注獨得，將會是今年最高的單注獎金。台灣彩券透露，今年威力彩中億元以上的得主，年紀約40歲至60歲，都有著「鼻高、嘴大」等相同特徵；而威力彩推出至今，史上開出最多次數的獎號就是「24」，今年則為「31、33、35」。

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▲2020年「冷熱門球號」，第1區最熱門為「31、33、35」，第2區則為「08」。（圖／翻攝自台彩官網）

台彩官網公布2020年「冷熱門球號」資訊顯示，第1區開出最多次數的獎號為「31、33、35」，各開出14次；第2高的獎號則分別是「16、17、24、27、30」，各開出12次。第2區開出最多次數的獎號為「08」，共開出11次；次高則為「01」，共開出10次；排名第3的則是「04」，總計開出9次。

▲威力彩推出至今，第1區最熱門為「24」，第2區則為「05」。（圖／翻攝自台彩官網）

威力彩自2008年推出，至今已有12年的時間，據資料顯示指出，第1區開出最多次數的獎號為「24」，總計開出高達244次；其次則為「04」，共開出226次；第3高的則是「03」，共225次。第2區開出最多次數的獎號為「05」，共開出177次；其次為「02」，共計176次；第3名則為「03」，共163次。

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