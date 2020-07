英國2警「幫上手銬」跪地猛壓　非裔嫌犯趴地喊：放開我脖子

Absolutely disgusting, my sister is in this video witnessing police brutality and them kneeling on this black man’s neck. He is clearly not a threat and is in cuffs. Please share this video for awareness. #BLM #BlackLivesMatter pic.twitter.com/xLS1h6Ficx

記者曾筠淇/綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)先前遭警察過度執法而窒息死亡,英國又有2名員警為了逮捕非裔男子馬庫斯.庫恩(Marcus Coutain),竟用力壓住嫌犯的頭部、脖子及肩頸。從目擊者的影片中可以見得,非裔嫌犯明明幾乎已無反抗能力,然而這2名員警卻始終不鬆手,疑似執法過當,目前兩人都已遭到處分。

據英國地區性晚報《Express & Star》報導,在英國倫敦伊斯林頓倫敦自治市(Islington),45歲的庫恩因為被控藏有刀械,因此當場遭到員警逮捕。從畫面中可以見得,2名員警跪在地上並架住嫌犯脖子,在銬上手銬後,繼續壓制嫌犯的頭部與手部,庫恩則大聲吶喊,「滾開,放開我的脖子,我沒做錯任何事」。

▲不少人對「佛洛伊德之死」氣憤難平。(圖/路透)

影片傳出後,立刻引起民眾不滿,當地的警隊副處長史帝夫.豪斯(Steve House)表示,這段影像確實讓不少人感到不安,不過,「警察訓練中並沒有教授這些做法」,其中一名警官已被停職,另名則被撤職,他們也將對事件進行更深入的調查。

倫敦市長薩迪克.汗(Sadiq Khan)表示,「我對這一令人痛苦的事件深感關切,我們已緊急向警察局高級官員提出要求」,務必迅速審查,並將事件轉交給警察行為獨立辦公室(IOPC),希望警方依舊能獲得民眾的信任。

I’m deeply concerned about this distressing incident. We have raised this with senior officers at the @MetPoliceUK as a matter of urgency. I welcome the fact they have reviewed this so quickly and it’s right that they have referred it to the Independent Office for Police Conduct. https://t.co/hELN0cguu6