無腦存股ETF＝穩穩賺？　怪老子蕭世斌：這5種不適合！

圖文／鏡週刊

ETF被市場貼上懶人投資、無腦理財標籤，受到廣大投資人歡迎，也成為新時代退休理財好選擇；從職場畢業多年的精算達人怪老子蕭世斌，便是透過ETF理財優遊下半場人生。他認為，ETF最大優勢在交易成本低，且標的分散；透過持有市場型ETF，就能享受經濟增長成果，值得長線投入。但卻不是每種ETF都可以讓投資人安心持有。

怪老子曾分享，自己與太太每月花費約5萬元，每年現金流至少要60萬元；換言之，只要能確保每年進帳60萬元，就可告別職場，展開全新人生。而透過美債ETF打造金流大水庫，則是他退休後最重要的投資盤算；「存股目的應是追求穩定收益，而非在意價差。既然這樣，市場下跌時才是買進好時機，我就會搭配債券價格走勢，調節債券ETF部位。」

相較一般人偏好存股票ETF，怪老子則是存美債ETF，且進退有一套依據，並非傻傻地存。舉例來說，債券殖利率與股市呈正向關係，當股市上漲時，債券價格會下跌，殖利率因此攀升；持有債券ETF，就能透過債券價格走勢，判斷未來市場行情。即當債券ETF由谷底止跌回升，代表股市將步入空頭，此時資產配置就要減股、加債。

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以為ETF是懶人投資、只要猛存就會成功的人也要當心，別存錯標的。怪老子強調，像現在市場上最夯的5G ETF，雖然是未來重要科技趨勢，但產業型及主題型ETF，深受景氣循環影響，不適合長期持有。最穩健的選擇還是市場型ETF，像美國為全球經濟火車頭，買進美股ETF，就掌握全球6成以上市值，「要存就先存這個，再考慮台股。」他說。

另外，商品型、槓桿型及反向型ETF，波動都相當劇烈，受景氣影響大，也不適合長期持有。投資人只能將其當作短線操作工具，看準行情後下好離手，適時停利出場，才是聰明的ETF操作策略。



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