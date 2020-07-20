數位帳戶怎麼挑？網友最在意重點TOP3　介面夠潮更加分！

▲數位帳戶怎麼挑最聰明？看好三重點，滾出第一桶金！（圖／翻攝自PEXELS）



財經中心／綜合報導

進入數位化時代，手上只要有一支手機，就可以處理生活中大半事項，數位轉型是當今各行各業的趨勢，全球銀行也紛紛推出「數位銀行」的服務，相較於傳統銀行帳戶，申辦流程更為簡便快速、各種大小事都能透過一台手機搞定，且具有現金活存利息較高，跨行轉帳或提領免手續費等優點，逐漸成為現代人在選擇銀行帳戶時的首選。

隨著各家數位銀行如雨後春筍般冒出，許多人也對玲琅滿目的選擇感到困惑，到底該怎麼選擇一個適合自己的數位帳戶？網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行調查，列出網友們在選擇數位帳戶時，首要考量的因素有哪些，並盤點符合這些特點的數位帳戶，超詳細的攻略，讓有選擇障礙的人再也不用困擾！

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▲網友最在意的重點為優惠、活存利率、回饋加碼。（圖／翻攝自網路溫度計）

TOP1 優惠與期限

少數「純數位銀行」少了實體營業處的營運成本，因此可以提供更多的優惠給存戶，加上數位帳戶已然是未來趨勢，各家業者普遍都會推出不同的優惠吸引民眾開辦、搶攻市占率。對網友來說，討論度最高主題在於「每間銀行有什麼優惠好康」，從中去做比較並挑選出最適合自己的數位帳戶，像是銀行所提供的消費回饋、存款利率、免費跨轉或提款次數等等，也會考量與信用卡搭配綁定還能享有什麼額外優惠，以上都是精打細算的消費者們必看的重點。此外網友們也表示會注意優惠期限長短，才能享受到完整的活動回饋。

TOP2 活存利率

現在的數位帳戶具備方便好用的操作介面只是基本條件，網路溫度計調查發現，網友更在意有什麼優惠活動，而玲瑯滿目的優惠活動中，活存利率又扮演著一大關鍵角色。普遍低利率的大環境下，就連一次綁6年、10年的定存利率吸引力也大不如前，不少數位銀行就有達1%左右的活存利率，遠高於一般傳統銀行的活存利息，計息方式也多採用每天計算，也就是說，錢只要放在裡面，每天都可以幫你「錢生錢」，另外，活存具有隨時可以提領的靈活性，對於小資族來說方便又有感。

不過這裡要特別注意的是，有些數位銀行雖然提供超高的活存利率，但僅適用於小額存款，超過的部分就不適用；有的則是有繁複的前置任務要先達成，才能享有銀行宣告的活存優惠，這些都是挑選時也應該要一併考量進去的因素。

TOP3 回饋加碼

除了基本的「優惠」與「活存利率」，相關的「加碼回饋活動」也是帶動討論的原因，例如有些信用卡的現金回饋特別強，但是要綁定數位帳戶，這時兩者就會有相互帶動的效果。現在市面上的數位帳戶、信用卡回饋等優惠種類繁多，每間銀行都有自己的強項，但申辦一大堆不同的帳戶與信用卡，又會造成管理上的麻煩，如果數位帳戶本身優惠具有足夠吸引力，搭配信用卡回饋加碼更能達到事半功倍的效果，對於善用信用卡消費賺取回饋的人來說，會更有吸引力。

揭曉！符合網友考量重點TOP3的數位銀行

▲網友熱議的五大討論度超高數位帳戶，各有優勢。（圖／翻攝自網路溫度計）

永豐大戶數位帳戶

APP介面使用黑色系卻不暗沉，搭配大理白與金色質感色系，展現出沉靜與穩重的感覺，以目前市面上的數位帳戶活存利率標準來說，只要超過1%就算高，而永豐大戶數位帳戶，不僅給出1.1%，最重要的是「無須任何條件」，只要1元以上就可以開始計息，且適用額度高達50萬元，活動期限到2020年8月31日止。另外，還可以搭配被網友封為目前無腦神卡之一的「大戶信用卡」，一般消費現金回饋國內2%、國外3%。加上數位通路像是Uber Eats、foodpanda等等，旅遊、影城等三大指定通路的額外優惠5%，最高即可以達到國內7%、國外8%的超狂高回饋。

此外，8月31日前還有「大戶生日慶」活動，新戶輸入代碼「HBDAY」完成申辦並且填寫投資屬性問卷，可再抽200元現金加50元超商禮券；完成指定任務如下載大戶數位帳戶APP並登入、使用網銀換匯等，再加碼抽Apple Watch Series等好禮，絕對是正在觀望的你申辦的最佳時機。

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．永豐大戶數位帳戶介面時尚、具高質感，也是網友們大推原因之一。（圖／翻攝自永豐銀行官網）

Richart數位帳戶

整體走藍綠色可愛風格的Richart數位帳戶，有著便捷的操作介面與一目了然的帳務分析圖表，擁有活存利率1%的優惠活動，期限至2020年12月31日止。但需每月從非台新、郵局帳戶單筆轉入2萬元以上才可享有此優惠，適用額度為30萬元。

2020年9月30日之前，還有「好友分享日」活動，只要成功推薦一名好友申辦Richart數位帳戶，推薦人就可以領到100元的推薦獎金，每人最多可以推薦5名好友，領取共500元的獎勵金，還可以加碼再抽現金5000元、1萬元等好禮。

．Richart數位帳戶配色可愛、操作便利。（圖／翻攝自Richart官網）

O-BanK數位帳戶

橘色為底的O-BanK，介面設計簡潔有力，以線條與呼應品牌形象，本身沒有特殊活存優惠，不過給予相對來說高於市場的2倍活儲利率，1元起息且存款金額無上限，但以網友的標準來看，數位帳戶要有近1%活存利率才算高，因此略為遜色。

近期的新戶禮活動，只要成功開戶後連續6個月日均往來資產總金額達到台幣5萬元，可享期間內任刷單筆1000元以上的一般消費，現金回饋500元的優惠，活動期限至2020年9月30日。

．O-BanK介面以橘色為底，簡潔有力。（圖／翻攝自O-BanK官網）

iLEO數位帳戶

操作介面活潑可愛，並設計了一隻LEO獅，目前擁有上述幾間數位銀行中最高的1.2%活存利率優惠，且不需任何條件，期限至2020年12月31日止。不過利率高、天花板也相對較低，只有最高12萬元的適用額度限制，對於善於存錢的人來說很容易不小心超過。

iLEO信用卡的外幣與多達七大指定通路消費享有1.5%的額外回饋，也有綁訂數位帳戶加碼1%的優惠活動，但這部分僅限新戶且每月上限100元；此外如果透過指定行動支付綁定iLEO卡片消費，還可享有2%加碼回饋。目前也有推薦好友申辦拿獎金的活動，每成功推薦一名可以領取100元且無上限。

．iLEO走Q版風格，可愛的LEO獅圈粉不少。（圖／翻攝自iLEO官網）

KOKO數位帳戶

KOKO數位帳戶並沒有特別突出的活存利率優惠，操作介面上走便利簡潔的風格，消費分析圖表視覺清晰，可以快速了解「自己的錢都花到哪裡」，對於剛開始想要理財的小資族來說相當適用。此外還內建通訊功能，是可以跟朋友聊天的奇妙設計。

KOKO最大的優勢在於每個月多達50次的跨行轉帳、15次跨行提款免手續費的優惠，對於經常需要轉帳或是提款的人來說，省下的手續費相當可觀，這項優惠公布期限至2021年1月5日止，後續是否會延長需再留意。

．KOKO數位帳戶有每個月50次的跨行轉帳、15次跨行提款免手續費優惠。（圖／翻攝自KOKO官網）

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