封城期間整形外科需求激增　診所：在家工作順便等復原

▲ 全球整形外科診所需求量上升。（圖／取自免費圖庫／Pexels，下同）

實習記者張呈緯／綜合報導

全球多所美容診所報告，在實施封城期間，他們接受治療的人數不但沒有減少，反而還增加，因為這些人剛好可以讓動完手術的臉藏在口罩下，或趁著在家工作時，順便等待傷口復原。

根據BBC報導，在美國、日本、韓國和澳洲的美容診所中，舉凡施打肉毒桿菌、嘴唇填充、面部提拉以及鼻部護理等項目上，接受療程的來客量均有增加的趨勢。

一名剛做完豐唇與臉頰抽脂的美國人愛倫（Aaron）表示，他選擇在隔離期間進行療程，因為這樣可以在家中等待康復，這使他恢復得更好，而且也不會有熟識的人發現他的改變。他也補充，上次做手術是在隔離之前，當時因為還得前往工作，所以導致許多人都注意到他腫脹、瘀青的嘴唇，讓他感到十分丟臉。

德州（Texas）的美容醫生羅德（Rod J Rohrich）說，「我看到了更多的病人，甚至比我形容的還多，想做手術的人多到我們一周可以排定六天的工作」。通常人們在決定手術時，會先考慮是否能在家中等待復原，但由於現在有很多人都在家工作，因此已經無需考慮這一點。

一樣的情形也發生於南韓，首爾的BK整形外科醫院（BK PLASTIC SURGERY HOSPITAL）的發言人同樣表示，大流行開始時，人們感到緊張，但更多的當地人已經開始來到診所，「儘管出現冠狀病毒，但與去年同期相比，客人數量還是增加了一半」。

雖然隔離期間為美容業帶來商機，但許多衛生機構也呼籲，美容並非人人需要，請人們遠離外科手術，以防止病毒進一步傳播。