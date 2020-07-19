干預利比亞內戰！外國勢力「違反武器禁運」　德義法：考慮制裁

▲歐盟領導人在布魯塞爾舉辦高峰會。由左至右分別為荷蘭總理呂特（Mark Rutte）、德國總理梅克爾、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、義大利總理孔蒂、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、法國總統馬克宏。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

歐盟領導人18日來到布魯塞爾舉辦高峰會，德國、法國與義大利表示，將考慮針對干預利比亞內戰、違反武器禁運的國家實施制裁。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）先前也譴責外國對於利比亞的干預達到「前所未有的程度」。

根據《歐洲新聞台》（Euro News），德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以及義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在聯合聲明中表示，「我們呼籲所有外國行為者停止干預，尊重聯合國安理會制定的武器禁運」。他們也提到，「如果在海上、陸地或空域違反禁運的情況持續發生……準備考慮採取可能的制裁」。

歐盟領導人18日在布魯塞爾討論新冠肺炎疫情後復甦方案，德義法元首也對於利比亞「日益加劇的軍事緊張局勢」表達「嚴重關切」，並呼籲「在利比亞的各方以及他們的外國支持者」立刻結束軍事行動與戰鬥。但聲明稿中並未提及任何國家。

聯合國秘書長古特雷斯7月初也曾提出此問題。他譴責外國勢力「送來尖端設備與涉入戰鬥的大量傭兵」，在利比亞的干預達到「前所未有的程度」。

▲利比亞總理薩拉傑（Fayez Serraj，左）與反叛軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar，右）。（圖／達志影像／美聯社）



利比亞前總統格達費（Muammar Gaddafi）於2011年遭推翻以後，國家陷入長期內戰。總理薩拉傑（Fayez Serraj）在首都的黎波里（Tripoli）領導「民族團結政府」（GNA），獲得聯合國、土耳其與卡達支持。

反叛少將哈夫塔（Khalifa Haftar）以圖卜魯格（Tobruk）為據點，掌控國土東南方領土與大部分油田，受到俄國、埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與約旦支持。他所率領的「利比亞國民軍」（LNA）大約15個月以前開始，試圖奪取首都控制權，6月受挫撤退。

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