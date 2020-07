快訊／伊朗官媒證實：中部發電廠發生爆炸！　6月以來連環爆

▲ 伊朗上月以來驚傳一連串爆炸意外,胡齊斯坦省中部阿瓦士城的發電廠4日也發生爆炸。(圖/翻攝自推特/@RestitutorOrien)

記者陳宛貞/綜合外電報導

伊朗6月以來頻傳軍事、工業及核設施爆炸意外,官媒《伊通社》(IRNA)19日最新消息指出,該國中部伊斯法罕省(Isfahan Province)發電廠今天稍早發生爆炸,沒有造成傷亡,事發約2小時後便恢復運行。

伊斯法罕電力公司(Power Generation Co.)首席執行官穆赫辛(Saeid Mohseni)宣稱,這起爆炸是技術問題引發,並未影響對客戶的供電,目前正在維修受到損壞的設備。

Earlier today,

Eslam Abad Power plant #Isfahan province of #Iran

Explosion in a substation has been reported.

No casualties per Iranian agencies.



[Confirmed by Entekhab and Irna agencies] pic.twitter.com/gB0looVroD