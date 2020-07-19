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快訊／伊朗官媒證實：中部發電廠發生爆炸！　6月以來連環爆

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▲▼ 伊朗發電廠爆炸。（圖／翻攝自推特）

▲ 伊朗上月以來驚傳一連串爆炸意外，胡齊斯坦省中部阿瓦士城的發電廠4日也發生爆炸。（圖／翻攝自推特／@RestitutorOrien）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗6月以來頻傳軍事、工業及核設施爆炸意外，官媒《伊通社》（IRNA）19日最新消息指出，該國中部伊斯法罕省（Isfahan Province）發電廠今天稍早發生爆炸，沒有造成傷亡，事發約2小時後便恢復運行。

伊斯法罕電力公司（Power Generation Co.）首席執行官穆赫辛（Saeid Mohseni）宣稱，這起爆炸是技術問題引發，並未影響對客戶的供電，目前正在維修受到損壞的設備。

短短幾周前，位於該省納坦茲鎮的濃縮鈾設施才發生爆炸，據爆是由炸彈引起。伊朗原子能組織發言人卡馬萬迪（Behrouz Kamalvandi）當時宣稱，反應爐沒有受到損壞，也沒有傷亡傳出。

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