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不是0050、0056！台股ETF定期定額5年「報酬率公開」　買這檔賺131%

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受惠資訊科技趨勢，投資人定期定額投資科技型ETF，這3年賺最大。

圖文／鏡週刊

0050及0056這兩檔天王級ETF，是不少存股族首選標的，其一籃子高息、好股特性，也解決了投資人想存股、卻不知如何選股的困擾。但這兩檔歷史悠久、享有國民ETF稱號的代表，卻未必是近期定時定額投資、甚至長期投資的最佳選擇。

根據晨星基金評比統計，投資人若定期定額投資台股ETF，3年下來報酬率表現最好的是元大台灣50正2ETF，獲利達33.16%；若投資人5年前就看好台股趨勢，單筆布局元大台灣50正2，那麼累積報酬率將高達131.04%，同樣完勝所有台股ETF。

不過要注意的是，槓桿型及反向型ETF因波動較大，且追求的正向及反向倍數報酬率僅限於單日，長期來看，報酬率會偏離標的指數的正向、或反向倍數表現，因此不適合長期持有。撇除槓反型ETF，過去定時定額表現最好的原型ETF，並不是0050，而是富邦科技ETF。

請繼續往下閱讀...

攤開富邦科技ETF前10大成分股，包括台積電、聯發科、日月光投控、廣達、聯電、華碩、瑞昱、聯詠、和碩及智邦；其中，台積電權重就占67%，半導體產業占比高達85%。過去3年，投資人若看準5G、雲端等科技發展趨勢，定期定額存股，至今報酬率可達31.45%，若5年前就單筆投資，現在獲利也能翻一倍，達104.46%。

相較之下，過去3年定期定額存0056，至今報酬率為17.49%，單筆投資5年獲利則是55.37%；至於0050表現更遜色，3年定期定額投入下來，報酬率僅15.21%，單筆投資5年獲利則是52.8%。

資料來源：MORNINGSTAR、資料時間：2020/6/30、單位：％。


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