臉詭現紫斑！陽光正妹「以為感冒」慘昏迷7天　醒來「手腳都發黑」全切除

▲茱蒂瑪的指頭變黑。（圖／翻攝自Facebook／Juttima Chinnasri）

記者黃心瑀／綜合報導

30歲的澳洲女子茱蒂瑪（Juttima Chinnasri）先前在工作時，突然感到噁心、虛弱和發高燒等症狀，休息一天後臉上竟然出現奇怪的紫色斑點，隨後她被緊急送往醫院接受治療，沒想到一周後她的雙手跟雙腳竟然「全數發黑」，最終不得不將手指、腳趾通通截肢以保住性命。

綜合外媒報導，這起事件發生在2018年10月，事發當時茱蒂瑪跟平常一樣在工作，當下她只感受到自己發了高燒，並且開始出現噁心、虛弱等症狀，第二天她睡醒之後開始嘔吐腹瀉，臉上竟然出現怪異的紫色斑點，而且沒辦法自行走路，隨後緊急被送往醫院檢查。

茱蒂瑪到院之後被檢查出感染上致命性的腦膜炎，並且引發敗血症，陷入了昏迷狀態長達一個星期的時間，7天後醒來的她發現十隻手指頭跟十隻腳趾頭，通通都因為腦膜炎雙球菌所引起的血液中毒，完完全全的變黑，就像僵屍一樣；最後在不得已的情況之下，她只能同意將變黑的指頭通通切除。

茱蒂瑪說，當她在病床上醒來看到黑色的手指和腳時，她感到非常震驚，那真的太過可怕了，而且也不得不接受截肢的手術，生活更發生天翻地覆的變化，裝上義肢之後，她必須再次學會去做每一件事，從步行到撿東西以及自行上廁所等簡單的事情，雖然感受到無能為力，但她必須接受。