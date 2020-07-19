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0056逼近30元！「不敗教主」陳重銘大出清：賺價差　不等領股息了

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不敗教主陳重銘存股策略靈活，當0056靠近30元時，就先出脫貸款投資部位。

圖文／鏡週刊

資金行情帶頭衝，台股創30年新高，ETF人氣王0056（元大高股息）日前亦寫下盤中最高價紀錄，令人振奮。但投資人額手稱慶同時，也陷入天人交戰。對存股族來說，30元的0056究竟該續抱？還是見好就收、趁高獲利了結？

攤開0056過去歷史紀錄，平均配息1.385元、配息率4.6%、填息天數126天，其中2014年只花了43天便順利填息；2019年也於同年順利填息，也因其具有波動較低，且股息收益特性，深受投資人喜愛。但目前價位已靠近30元，卻讓投資達人想「暫時分手」。

請繼續往下閱讀...

不敗教主陳重銘曾說過，0056有三好，分散、安全又能領股息；一次買進30家股息配發最優的公司，不用擔心個股風險，又能享有完勝定存的收益，就算買進套牢，也有股息安慰，是很好的存股標的。他甚至研究出一套0056高勝率進場策略，即在除權息旺季起跑前、及除息後買進，利用市場大追股息心態，賺取價差。

今年第一季疫情爆發，陳重銘更利用市場恐慌情緒，進行0056三角形往下買策略。他說，最壞打算就是套牢、領股息。

沒想到才過3個月0056就創新高，陳重銘因此不等領股息，日前就將已賺到價差的0056出清。「靠近30元的0056，會讓我覺得怕怕的，現在銀行利率低，我會貸款投資，強化收益；賣出的0056是借錢投資的部分，但自有資金部位都還在，等到外資回補台股差不多了，資金後繼無力時，會找買點把0056接回來。」


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