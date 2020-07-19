至少54人罹難！60人移民船沉沒萬恩湖　土耳其邊境再傳悲劇

▲ 萬恩湖去年12月26日也曾發生移民船沉沒意外，造成7人死亡。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其上月底發生一起移民悲劇，一艘載有60名移民的船隻6月27日在東部的萬恩湖（Lake Van）沉沒，18日又尋獲9具遺體。事發經過3周，累計有54人確定罹難，搜救工作仍在進行。目前有5名涉案人士被捕，正等待審判。

《路透社》報導，萬恩湖靠近土耳其及伊朗邊境，來自伊朗、阿富汗及其他國家的移民經常自此進入土耳其，接著向西前往歐洲。2019年12月便曾有一艘載著巴基斯坦、孟加拉及阿富汗移民的船隻沉沒，造成7人死亡，64人獲救。

光是2015年至2016年間，就有上百萬人自土耳其前往希臘。直到歐盟2016年與土耳其達成協議，以提供資金做為將移民遣返土耳其的條件，移民數量才急遽下降。但安卡拉當局今年稍早表示，將不再阻擋移民，造成數百萬移民試圖穿過陸地及海上邊界，湧入希臘。

儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，成功進入土耳其的非法移民人數有所下降，但據土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）說法，今年截至目前仍有超過2.1萬名移民來到萬恩湖，其中1.6萬人被拒絕入境，4500人非法入境。

土耳其有360萬敘利亞人，為世界上難民最多的國家。政府此前表示，敘利亞西北部可能出現另一波欲逃離戰火的難民潮，因此將開放邊境。

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