角逐美國總統！　肯爺「首場競選造勢活動」時間、地點曝光

▲肯伊威斯特（Kanye West）宣布參選美國總統，第一場競選造勢活動時間、地點曝光。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國43歲饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）於4日國慶日宣布正式競選總統大位，如今他也將舉辦生涯首場造勢活動，預計週日（19日）在南卡羅萊納（South Carolina，下稱南卡州）登場。據悉，只有經過登記的人才可入場，且都必須遵守防疫措施，並簽署新冠肺炎的免責條款。

根據《政客》（POLITICO）取得的競選文件，肯伊威斯特19日下午將來到南卡州，在北查爾斯頓（North Charleston）的「愉快活動中心」（Exquis Event Center）舉辦第一場競選造勢活動。據悉，所有參加者都必須經過註冊登記，也被要求戴上口罩，保持社交距離，並簽署新冠肺炎的免責條款。

Hi guys please sign up to put me on the ballot in South Carolina at any of these locations You can also sign up at the websitehttps://t.co/ZURvTEW9ee pic.twitter.com/3rV5ujExPm — ye (@kanyewest) July 18, 2020

肯伊威斯特18日也發布推文，呼籲支持者的協助，「嗨，兄弟，請在這些地方連署簽名，讓我可以參加南卡州的投票」。他列出8個場所以及官方競選網站「kanye2020.country」，「你也可以在這個網站上連署」。

▲肯伊威斯特（Kanye West）於2018年應邀到白宮和總統川普餐敘。（圖／路透）

肯伊威斯特曾是現任總統川普的死忠支持者，他15日趕在最後期限，在奧克拉荷馬州登記參選，並在政黨隸屬關係中填入「生日派對黨」（the Birthday Party, BDY）。一名內部人士透露，「我想，他已經在2個州登記了。這是一個非常不成熟的組織，甚至還沒有一個標誌（Logo）。」

自從肯伊威斯特宣布參選以後話題不斷，有些人對其意圖提出質疑，競選團隊成員克萊默（Steve Kramer）先前曾向雜誌《紐約》透露他已退選。

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