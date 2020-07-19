內部慘況曝！法南特主教座堂遭縱火「3起火點狂燒」　盧安達男遭拘留

▲法國南特主教座堂內部起火點至少有3處。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

法國南特主教座堂（Cathédrale de Nantes）18日失火，導致教堂彩繪玻璃及400年歷史管風琴雙雙被燒毀，當局同日定調人為縱火。根據最新消息，警方現已拘留一名39歲男子，他為教區服務，是名來自東非國家盧安達（Rwanda）的難民。

L'incendie a provoqué de nombreux dégâts à l'intérieur de la cathédrale. En particulier, la disparition du Grand Orgue, des stalles et de la console de l'orgue de choeur, tous détruits. 由 Diocèse de Nantes 發佈於 2020年7月18日 星期六

巴黎人報報導，當局已確認教堂並未有被闖入的跡象。當地檢察官桑內絲（Pierre Sennès）向法新社透露，該名被拘留的男子主要負責17日夜間教堂關閉的工作，調查人員現正釐清此人當日細部行程。但當局表示，現階段解讀此人參與調查的原因是個草率決定且為時過早。

▼從教堂中間的圓拱造型窗冒出的黑煙直竄天空，可見內部熊熊火光燒個不停。

時間回到18日上午，法國南特主教座堂內部的起火點至少有3處，其中一處位在400年歷史的管風琴後方。據了解，教堂主體被燒得焦黑，彩繪玻璃、管風琴及一幅19世紀來自羅馬的畫作全被燒毀。

根據當時現場男性目擊者的說法，他家距離南特主教座堂並不遠，起初聽到一陣「奇怪鐘聲」後驚醒，隨後就看到黑煙不斷冒出，且在家中就能看到教堂火勢。



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