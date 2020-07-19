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資金狂潮湧現！6月基金規模「衝上4.16兆元」創單月新高　專家：創新科技值得投資

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，金錢。（圖／pixabay）

▲6月基金規模創史上單月新高紀錄。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

全球零負利率環境引導資金湧向風險性資產，帶動6月國內投信基金規模衝上4兆1625億元，刷新史上單月新高紀錄。法人表示，全球金融壓力指數已回落零軸之下，風險性資產仍處於安全狀態，加上低利率環境延續、5G開台的刺激，AI人工智慧相關的創新科技產業基金，值得中長期投資。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年6月底為止，投信整體基金規模為4兆1625億元，較5月增加1320億元，增幅3.27%；若累計上半年，增加約1579億元、增幅3.94%。與歷年各月相較，6月規模超越1月紀錄，衝上史上單月新高。

請繼續往下閱讀...

若按類型區分，跨國債券指數股票型基金增加350億元、國內指數股票型基金增加311億元；另外，國內股票型基金、國內槓反指數股票型基金、跨國股票型基金，規模都增加逾百億元。至於規模減少最多的類型為國內貨幣市場型基金，僅減少16.4億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，全球零負利率環境，營造新一波資金浪潮，大舉流向風險性資產，讓6月全球股債市延續報復性反彈的走勢。其中，以科技產業掛帥的台股、美股那斯達克綜合指數（NASDAQ Composite）累計單月漲幅分別達6.21%、5.99%，表現在全球股市中，可圈可點。

葉菀婷分析，雖然全球肺炎每日新增確診病例持續增加，但隨著經濟重啟、下半年傳統旺季即將來臨，投資人已擺脫恐慌情緒，市場信心逐漸修復。以代表金融市場風險狀況的全球金融壓力指數為例，近期回落到零軸之下，至-1.05，顯示風險性資產整體仍處於安全狀態。

葉菀婷認為，各國貨幣、財政政策雙管齊下，延續超低利率環境，將促使更多資金湧向風險性資產，尋求更好的回報，加上5G開台刺激AI人工智慧應用遍地開花，將帶動創新科技產業長期趨勢向上，相關的AI人工智慧、金融科技、精準醫療、機器人等基金，都可持續分批布局。

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