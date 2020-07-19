2014年軍事政變後「最大抗議」！　泰國示威者提3訴求怒吼：政府下台

▲泰國示威者走上曼谷街頭，怒吼政府下台，成為2014年軍事政變以來規模最大街頭示威活動之一。（圖／路透）

文／中央社曼谷19日綜合外電報導

約2500名泰國抗議人士不顧2019冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚禁令，昨晚要求政府下台、解散國會，為2014年軍事政變以來規模最大街頭示威活動之一。

《路透社》報導，在學生率領下，群眾在曼谷民主紀念碑（Democracy Monument）附近陳述一連串訴求，怒嗆總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）歷時一年的文人政府。

帕拉育6年前擔任陸軍總司令期間，發動政變推翻民選的盈拉（Yingluck Shinawatra）政府，並於去年3月舉行國會選舉，帕拉育接著於去年7月15日辭去軍政府最高領袖，宣布軍事統治結束，並續任總理。

昨晚的示威人士提出三大訴求：解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法。批評人士指稱，軍方一手制定的憲法實際上讓帕拉育所屬政黨去年贏得大選。

▲泰國在新冠肺炎疫情衝擊之下，經濟如「自由落體」般惡化，民眾不滿掌權者盡是年邁的前軍事將領以及君主制度的擁護者。（圖／路透）

《法新社》報導，泰國喧鬧政治充斥著政變和往往致命的街頭抗爭，而在新型冠狀病毒疫情肆虐下，更面臨前所未見的經濟衝擊。當地經濟如自由落體般惡化，使得民眾不滿掌權者盡是年邁的前軍事將領以及君主制度的擁護者。

其中一名學生領袖說，「這是我們的國家，可是，誰的家在德國？」泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）在德國有房產，一年當中大部分時間都在德國。另一名18歲學生說，「政府根本不關心我們，要是不出面就將全盤皆輸。」這名學生說，「法律保障有錢人，人民一無所有。」

疫情衝擊下，幾十萬名學生9月畢業時恐將面臨失業的窘境；而在觀光、出口皆停擺下，泰國今年經濟預料將重跌10%，重傷中產和勞工階級。在近兩個月沒有任何本土病例下，泰國當局仍未解除因防疫而頒布的國家緊急狀態。

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