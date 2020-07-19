加拿大「冰川觀光巴士」翻覆碎石陡坡…釀3死！直升機空運送醫搶救

▲加拿大賈斯珀國家公園（Jasper National Park）一輛冰川觀光巴士翻覆。（圖／翻攝自Facebook／Randy Cusack）

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大南部艾伯塔省（Alberta）賈斯珀國家公園（Jasper National Park）於18日發生一起事故，一輛觀光巴士在前往阿薩巴斯卡冰川（Athabasca Glacier）途中翻覆，釀成3人死亡、多人受傷。相關單位緊急出動救護車與直升機空運，將傷患送醫搶救。

《加拿大廣播公司》（CBC）報導，一輛「冰上探險家」越野巴士載著乘客，正要前往哥倫比亞冰原（Columbia Icefield）附近阿薩巴斯卡冰川（Athabasca Glacier），未料發生事故。根據社群媒體上流傳的照片，這輛紅白相間的巴士翻覆在一處碎石斜坡之上。

皇家加拿大騎警（RCMP）表示，巴士上27名乘客中有3名成年人死亡，當地時間18日下午1時左右，賈斯珀分隊等多個警察分隊、急救人員與消防部門出發到現場處理，而調查單位仍在依據碰撞分析調查翻車原因。

衝擊創傷空中救援服務（STARS）出動直升機空運或救護車，將受傷旅客送醫。衛生服務局發言人表示，多間醫院已經準備好接收傷患，其中有一些人傷勢嚴重、情況危急。

觀光旅遊公司「追求旅遊」（Pursuit）的負責人奧提斯（Tanya Otis）也證實消息，並保證全力協助相關單位，一旦獲得最新消息，也會通知受害者與傷者的家屬。

In jasper and saw the tour bus rollover at the Columbia ice fields. Early reports don’t sound too good but I hope everyone is ok :( 由 Randy Cusack 發佈於 2020年7月18日 星期六

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！