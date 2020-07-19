《日經》：英國5G建設「轉向日本求助」　盼2大日廠取代華為

▲ 強生政府14日召開國家安全委員會議，就華為5G設備問題做出最終決定。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國14日決定，禁止中國科技巨頭為（HUAWEI）參與5G建設，且2027年前將完全移除既有的華為設備。日媒爆料，英國政府已經請求日本協助，建設5G網路。

《日經亞洲評論》18日報導，英國官員對日方對應官員（counterpart）表示，日本科技公司日本電氣（NEC）、富士通公司（Fujitsu Limited）可能取代華為，成為英國5G網路設備供應商，也已經要求日本提供支持，以提升網路技術及成本效益。

該報指出，英國目標是讓日本公司與瑞典的愛立信（Ericsson）和芬蘭的諾基亞（Nokia）等電信公司競爭，推動開發適合英國電信公司使用的低成本產品。

14日宣布華為禁令後，英國官員16日與日本政府官員會晤，包括日本國家安全保障局（NSS）及國家資安事件整備與戰略中心（NISC）代表，向他們尋求合作。日方也坦承，有必要和英國公司合作，開發5G技術。

華為、愛立信及諾基亞3家公司控制全球近80%的5G基地台市場，日本電氣及富士通市佔率則不到1%。儘管愛立信及諾基亞目前在英國佔主導地位，若日本公司能以低成本的產品滿足英國的品質需求，便可能提升市佔率。

日本電氣消息人士向《日本經濟新聞》透露，該公司已經和英國展開討論。富士消息人士則表示，正尋求在歐洲銷售產品的機會。

日本政府先前決定，投資700億日元（約新台幣192.8億元）支持日本電氣等公司，開發5G基地台設備及核心網路。英國向日本求助之際，日本政府正致力於促進國內安全網路發展，同時透過與友好國家的合作，促進網路設備出口。日本公司是否能順利向英國出口產品，將成為政府這項政策的試金石。

►外媒：英政府私下曝「華為禁令出於川普壓力」 美大選後可能再轉彎！

►夏天必備美白好物！ 4大效果1瓶搞定

►二手票券豐富你的生活～