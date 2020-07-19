4任男友「和她分手後全死」！　她傻眼嘆：開始相信自己是不祥之人

▲女子連交4個男友，和她分手後4人全死了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

奈及利亞一名女子連續交往了4任男友，4名男友和她分手後全部離奇死亡。她近日在twitter上表示，只要她與某人分手，對方不久後就會死，她的第4任男友剛在9天前去世，她開始意識到自己是個「不祥之人」。

綜合外媒報導，該名叫芬蒂（Toni Fenty）的女子近日在twitter上講述了自己的經歷，她透露自己的4任男友和她分手以後都死了，這件事也在twitter上引發軒然大波。

Kings just be careful... pic.twitter.com/GDC92FzwbR — the Morris Monye factor (@Morris_Monye) July 15, 2020

芬蒂表示，這一連串的荒謬事蹟始於2012年，當時她的第1個男朋友（後來成為前男友）在和她分手後死亡，「我的第2任男友在2014年死亡，在他去世前我們也分手了，而第3任男友在我們分手後3年去世，我的最後一個男友則是在9天前剛過世。」

對於這4任前男友全部詭異死亡，芬蒂表示，只要她與某人分手，對方不久後就會死，在第4任男友不久前去世後，她開始認為自己是個不祥之人。

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