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不願男孩養份被分掉！懷龍鳳胎遭未來公婆要求「減胎」　她爆氣退婚

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有網友表示自己因懷龍鳳胎而遭婆家質疑「為何不是都男生」讓人相當傻眼。（Photo-AC）

圖文／鏡週刊

台灣近幾年來，性別觀念看似逐步開放，能夠接受並打破過去許多傳統的想法，但沒想到，近日仍有人分享自己差點嫁進「重男輕女」的家中，要求她把肚子裡的龍鳳胎墮到只剩「男胎」最後她實在受不了，決定退婚，並且自己撫養小孩，希望孩子未來不要生活在這樣有歧視的家庭。

近日有一名網友在Dcard上PO出一篇名為「退婚就是爽」的文章，內容表示，自己是24歲的女生，與前男友不僅交往一年多，也已經論及婚嫁，甚至已經懷有彼此的孩子。兩人暫時決定先登記，當時婚紗及餐廳都已經定好了，並在2021年時辦婚宴，但沒想到，原PO表示「我們會因為小孩的性別而無法結婚」。

原PO表示，自己目前已經懷孕3個多月，肚子裡有1對龍鳳胎，在還不知道胎兒性別前，前男友和他父母對她非常的好、非常照顧，沒想到在知道胎兒性別後就變了，一直怪我說為什麼「不是兩個都是男生」讓她相當傻眼。男方家中甚至都是中醫師，這讓原PO更加詫異，似乎他們無法了解性別不是自己能決定的。

該網友在Dcard貼文大吐苦水，道出自己的退婚經驗。（翻攝Dcard，該文章目前已刪除）

男方家長更表示，要她「減胎」把女孩拿掉，原因是他們不想要女孩，希望犧牲掉那個女孩能讓肚子裡的男孩更健康，讓他的養份不會被分攤掉。原PO憤怒地在文中表示「難道你就沒有母親嗎？沒有母親怎麼會有你們？」於是毅然決然決定退婚。

原PO認為，「就算之後照顧孩子會很累會很辛苦，但至少我能給我的孩子平等和尊重他們的家庭，不會讓他們活在被歧視被欺負、被人嫌棄的家庭」並補充「就算之後再辛苦這樣做也值得了」，整起誇張事件引起網友熱烈討論。


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