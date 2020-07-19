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權值股撐盤！安聯投信：大盤將步入個別表現　而非齊漲的局面

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▲台股加權指數今天早盤衝上12320點，改寫30年來的新高，僅次於1990年2月歷史高點12682。（圖／記者林敬旻攝）

▲台股進入高點震盪，盤面主流類股大致在高價IC股、替代能源及生技醫療等族群之間輪動。（圖／記者林敬旻攝，資料照）

財經中心／台北報導

台股17日主要在半導體和設備供應鏈助攻支撐下，盤中一度收復12200點，但之後受到店頭市場走勢疲軟影響，開高走低，加上先前漲多族群面臨獲利調節賣壓，終場以上漲23.82點，收在12181.56點。成交量1996.38億元。台股周線連五紅。

針對近期盤面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前台股進入高點震盪，盤面主流類股大致在高價IC股、替代能源及生技醫療等族群之間輪動，這意味著在指數來到歷史高檔區後，市場都在尋找未來的成長題材，顯示大盤將步入個別表現、而非齊漲的階段。

請繼續往下閱讀...

廖哲宏表示，近期重要企業法說會陸續登場，上半年財報和產業展望成為市場關注焦點。現階段從部分法說會訊息可以讀出，首先，市場高階需求有望持續暢旺，有利於支撐台股在一個穩定的位置；其次，有望帶動未來資本支出概念股獲利調升空間。

在國際情勢上，廖哲宏表示，中美衝突以及疫情變化，仍是市場主要的灰犀牛事件，但目前來看對股市的負面影響應屬可控，主因是股市已有2月以來的應對經驗、4月以來的死亡率呈現下滑說明各國對疫病的治療能力持續改善。

展望後市，廖哲宏表示，隨著各國經濟解封預期疫情對經濟的負向衝擊有望在第二季探底、各國擴大貨幣政策與財政刺激方案有利下半年經濟逐步回溫，建議持續關注各國政府針對疫情所釋出的刺激方案以及國際股市的走勢，都是影響台股的原因之一。

在資金面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，目前市場仍處於資金充沛的行情。根據證交所統計，17日外資淨買超台股17.8億元，7月以來外資累積買超283.13億元。因此接下來要留意先前外流的外資資金是否會有持續回籠台股的跡象。如果有、將有助於行情的推升；若不明顯則大盤可能將進入高檔震盪的行情。

在技術面，鍾安綾表示，目前技術面仍有創高或者是維持高檔震盪的機會，端看國際股市對於第二季獲利的反應以及對於後市的展望預期。方向上，大盤短期仍有望震盪向上，需要留意外資動向，盤面上則偏向個股表現，不建議追高。

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