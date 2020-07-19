曾來台奪金！20歲奧運滑冰「美少女選手」墜6樓身亡　公寓內找到謎樣留言

▲亞歷山大洛夫斯卡婭（Ekaterina Alexandrovskaya，左）是國際知名溜冰選手，2018年曾代表澳洲參加冬季奧運，未料17日墜樓身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

來自俄羅斯的亞歷山大洛夫斯卡婭（Ekaterina Alexandrovskaya）是國際知名溜冰選手，2018年曾代表澳洲參加南韓平昌的冬季奧運，17日卻從莫斯科一間公寓的6樓窗戶墜落身亡，得年20歲，公寓內被找到一張紙條，上面寫著「愛」。據悉，她今年因受傷而從體壇退休，還被診斷出患有癲癇。

亞歷山大洛夫斯卡婭墜樓身亡，震驚國際。俄羅斯《消息報》（Izvestiu）報導，有消息指出，她是從窗戶跳下死亡，但相關單位尚未證實確切死因，「仍在釐清事件狀況」。根據《塔斯社》（TASS），警方在死者公寓內發現一張紙條，上面寫著「愛」。一名官方消息人士透露，「初步死因被列為自殺」。

▲亞歷山大洛夫斯卡婭與搭檔溫佐（Harley Windsor）2017年曾到台北參賽，奪得世界青年錦標賽雙人金牌。（圖／ETtoday資料照）

亞歷山大洛夫斯卡婭出生於莫斯科，2016年取得澳洲國籍，2017年搭檔、澳洲第一位冬奧「原住民運動員」溫佐（Harley Windsor）在台北拿下世界青年錦標賽雙人金牌。2人於2018年也代表澳洲，遠赴南韓參加冬奧的花式滑冰項目。

綜合BBC等外媒報導，亞歷山大洛夫斯卡婭2月在加拿大比賽後因傷勢退休。教練凱卡洛（Andrei Khekalo）也透露，她今年稍早被診斷患有癲癇。由於上述種種原因，外界推測，這名運動員的死因可能與健康因素、傷勢問題有關。

教練凱卡洛形容，亞歷山大洛夫斯卡婭總是「無所畏懼、如魚得水」。溫佐聞訊之後也表示，他感到傷痛欲絕，「我們合作期間達成的成就，我永遠不會忘記、銘記在心」。

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