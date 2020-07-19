中研院院士黃以靜病逝美國　曾為「愛滋病研究」有重大貢獻

▲為愛滋研究做出重大貢獻的華裔分子生物學家黃以靜8日病逝於美國。（圖／取自維基百科）



實習記者陳妙津／綜合報導

華裔分子生物學家黃以靜（Flossie Wong-Staal）8日病逝於美國加州聖地牙哥，享壽73歲，她曾協助確認HIV病毒就是愛滋病因，並複製病毒解構，以了解HIV病毒如何逃過免疫系統的追捕，為愛滋病治療奠定基石，被美國「科學家」雜誌（The Scientist）評為1980年代論文最常被人引用的女性科學家。

據《紐約時報》報導，黃以靜出生於廣東中山，少時移居香港，而後赴美，畢業於洛杉磯加州大學，獲洛杉磯加大分子生物學博士學位，1973年起任職於美國衛生研究院工作，被同事評為分子生物學界的「領袖」，晚年任教聖地牙哥加大。她亦是第20屆中研院院士、美國國家醫學院院士，及Immusol創辦人之一，並任Immusol首席科學家，在去年入選美國婦女名人堂，一生寫出數十篇具開創性的論文。

▲黃以靜直到晚年仍致力於找尋愛滋新療法。（圖／達志示意圖）



黃以靜最廣為人知的貢獻，便是率先破解HIV病毒，分析病毒結構，對後世愛滋治療影響深遠，而她在病毒學的貢獻如今也被運用在新型冠狀病毒的研究中。哥倫比亞大學華裔病毒學家何大一（David Ho）表示，「愛滋病研究為Covid-19研究奠定了堅實基礎，讓我們得以在疫苗與抗體方面取得快速進展。」

黃以靜晚年仍持續研究HIV，積極尋找新療法與疫苗，對研究充滿熱情。她的丈夫Jeffrey McKelvy對外表示，黃以靜是因肺炎併發症過世，但與新冠肺炎無關。