她爛醉醒來「7男人在身上」！14人小島夜夜狂歡開趴　一股衝動刺了

▲英國女孩傑菈德（Megan Gerrard）來自英國柴郡沃靈頓鎮。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國女孩傑菈德2018年與6名女性友人前往西班牙觀光小島旅行，期間遇上7名英國男孩，14人喝酒狂歡，直到一行人分開那天，她開玩笑說要把對方7人名字刺在身上，在男孩們的激將法之下，她無視好友勸阻，下定決心刺青。事後，傑菈德決定把刺青改圖變成3朵花，但她堅持，她並不後悔當年這段衝動大膽的過往。

METRO報導，傑菈德（Megan Gerrard）來自英國柴郡沃靈頓鎮，她在2018年7月和6名朋友共同前往西班牙觀光勝地馬蓋洛夫（Magaluf）度假，期間與英國紐卡索市的7名男孩相遇，每晚都會一起喝酒開趴。就在假期的最後一晚，一行人經過一間刺青店。

當時傑菈德開玩笑說，要把7名男孩名字首個字母刺在身上，在對方的激將法之下，她選擇無視女孩們的勸阻，並下定決心刺青。但當她回到英國之後，打開社交媒體，她發現其中有些人給了假的名字。2群人回歸原先生活後，持續聯絡約4個月的時間，直到男方女友發現後，這才斷了聯繫。

只不過，傑菈德並不後悔有過這段衝動大膽的過往，她事後選擇把刺青改圖，用更大的花朵圖樣蓋住他們的名字，並把這段經歷分享在網路上。

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