投資前必看！5題「承擔風險能力」小測驗　秒懂屬於哪一型

▲投資前，務必先了解自己承擔風險的能力。（圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

在投資前，務必先行評估自己承擔風險的能力有多少，這樣才能選擇出更適合自己的工具、標的物等。承擔風險能力可以從年齡、投資策略年限、可接受的波動等層面來評估，通常可分為保守型、穩健型以及積極型，不過檢測出來的分數高低無關對錯，只有「適合與不適合」而已。

G理小姐&山姆先生在IG「ms.g__mr.s」上發文教學「如何評估自己承擔風險能力有多少」，在投資前，必須先檢視自己夠不夠了解這項投資標的，也要知道工具、產業是否適合自己，再來還要預留「緊急備用金」，當意外忽然降臨時，才有足夠的資金可以動用，而不用急售正在虧損的錢，另外，也要評估自己承擔風險的能力，才能選擇更適合自己的投資方式。

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從沒有評估自己承擔風險能力的人，很可能會高估自己，因此在面對股災、波動起伏大的情況時，就會容易做出與原本預設不同的行為。因此，G理小姐&山姆先生便提供了以下的測驗方式：

（一）你的年齡

A、35歲以下－得3分

B、35歲至54歲－得2分

C、55歲以上－得1分

（二）你的投資策略年限

A、短期（3年以內）－得1分

B、中期（3至5年）－得2分

C、長期－得3分

（三）哪句話更符合你？

A、定存／儲蓄險是最安全的，我完全不能接受任何風險－得1分

B、投資組合內債券占比50%－得2分

C、投資組合內債券占比低於50%－得3分

（四）你會怎麼做？

今年（2020年3月）假設你的投資組合跌破30%，你會怎麼做？

A、認賠售出全部虧損股票－得1分

B、賣出一點點或持續觀望－得2分

C、再加碼買進－得5分

（五）你可以接受的波動？

A、波動性20%以上－得5分

B、波動性10%至20%－得2分

C、波動性10%以下－得1分

經由以上的測驗後，則可以將5題的得分加總起來，檢視自己屬於哪型的投資者：

A、得5至8分：保守型

B、得9至14分：穩健型

C、得15至19分：積極型

G理小姐&山姆先生強調，這個測驗可以更了解自己，並依照自己的承擔風險能力，找到更適合自己的投資標的，因此，「沒有對與錯，只有適合與不適合」。