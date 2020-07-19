「分期零利率」藏陷阱！3大壞習慣　掉入後悔的小圈圈裡

▲零利率分期付款方便，但也可能產生一些問題。（圖／翻攝自Facebook／價值思維）

記者施怡妏／綜合報導

購買大型家電，或是金額較高的商品時，總會讓消費者再三猶豫，分期付款便成為成功說服的方法之一，雖然很方便，但可能在不知不覺中養成一種壞習慣。「價值思維」因此整理出三點，分期付款零利率會出現的壞習慣。

一、衝動消費

看到自己心愛的東西時，會想馬上去買，尤其是當業主喊出「限量」口號時，會加深想得到的慾望，若商品可以透過零利率分期付款，消費者購買的可能性也會跟著增加，然而在無形之中，可能會買到越來越多不需要的商品，在慾望退去之後，對自己的衝動行為感到後悔。

請繼續往下閱讀...

▲許多人在衝動性消費後感到後悔。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

二、無法儲蓄

只要繳交一部分的費用，就可以擁有商品且盡情的使用，這樣一來，也會讓人覺得負擔似乎變小了，這種感覺確實很棒，但每個月都必須從薪水中拿出一筆不小的數目，用來支付信用卡帳單，再加上日常生活的開銷，錢不斷的支出，也沒有多餘的錢可以存款。

三、喪失自我的控制能力

如果經常因為分期付款而衝動消費，那也意味著可能有及時享樂的習慣，無法控制自己想要擁有物質享受的慾望。這種狀況很類似「棉花糖實驗」，此研究發現，能夠為了得到第二個棉花糖，而忍住不吃手中棉花糖的小孩，長大後往往較成功、擁有更好的人生表現，因為他們擁有堅持力、忍耐力及自制力；若無法等待，就如同馬上把棉花糖吃掉的小孩一樣，有一個不成功的未來。

零利率分期付款雖然很方便，但別因為一時衝動，失去自制能力，讓自己掉入債務危機的圈圈裡。將那些原本負擔不起的商品視為目標，增進自己的能力，延遲享樂的時間，當你有能力一次付清時，就不用面對可怕的負債。

▲全文已獲得「價值思維」授權