文在寅壓迫脫北者人權？挨批「跪舔北韓」　美朝野：南韓真的是民主國家？

▲朴尚學所率領的「自由北韓運動聯盟」，遭南韓統一部註銷法人許可。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓統一部17日決定註銷「自由北韓運動聯盟」、「巨泉」等2個脫北公民團體的法人註冊許可。針對南韓政府強硬措施，不僅人權團體大為失望，連美國朝野深感訝異，認為南韓的舉措根本就是屈服於北韓提出的要求，拋棄做為民主國家表率的尊嚴，懷疑「南韓真的是民主國家嗎？」

根據《美國之音》（VOA）18日報導，前美國國務院北韓人權事務特使金恩（Robert King）指出，此次決定禁止對北韓施放空飄傳單，其問題的根本原因在於北韓（朝鮮）勞動黨中央委第一副部長金與正連珠砲般怒轟脫北者，「南韓政府火速發表禁止對北韓空飄傳單，代表著屈服北韓、聽從北韓的指令。」

金恩表示，「南韓的態度如此卑躬屈膝、阿諛奉承，是無法有效應付北韓的。如此會給外界一種太倚靠與北韓達成對話的印象，為了達成目的，不惜聽從北韓任何的要求。」

北韓人權調查委員會執行董事卡拉托尤（Greg Scarlatoiu）批評，南韓此項舉措會招致災殃，「南韓政府為安撫北韓領導高層，不惜壓迫批評金正恩體制的脫北者人權運動家。如此高壓的決策不得不令人懷疑，南韓真的是我們所認知的民主國家嗎？」

美國華府國防論壇主席肖爾特（Suzanne Scholte）表示，「太可怕了！文在寅總統居然比南北韓的居民更擁護、支持金氏獨裁政權。他壓制表現自由、欺凌並威脅脫北者運動家，使南韓的自由民主主義逐漸崩潰。」

據悉，「自由北韓運動聯盟」的代表朴尚學（박상학）5月31日曾對北韓空飄傳單，遭金與正砲轟「雜種」、「人渣」，南北韓關係一度迎來緊張局勢，南韓政府不得不表示已考慮立法禁止空飄傳單；然而北韓卻仍於6月16日炸毀開城工業區內的韓聯辦，兩韓目前斷絕一切官方聯繫。

不過根據SBS電視台時事節目《Newstory》，朴尚學等人率領的脫北者團體，對北韓施放傳單時常未取得當地居民同意，當地居民憂慮該行為可能讓家鄉成為北韓軍方火砲攻擊的對象；而一些脫北者也表示不贊同，認為施放傳單等行為，可能會讓仍待在北韓的家人遭政府監視。

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