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威力彩頭獎必中條件！他買2張說出「關鍵字」　網：先贏50%

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▲▼威力彩,頭獎,台灣彩券。（示意圖／記者柯振中攝）

▲威力彩下周一（20日）頭獎上看20.8億元。（示意圖／記者柯振中攝）

記者施怡妏／綜合報導

威力彩連續槓45期，下周一（20日）頭獎上看20.8億元，如1注獨得，單注獎金為今年最高、第4屆以來第3高、第3屆以來第4高。有網友在PTT好奇提問，威力彩號碼這麼多，是不是有技巧，長期統計下來應該有脈絡可循，「有專業的分析師能分享一下心得嗎？」並補充說明自己是公務員，已經購買兩張了。

網友們一看關鍵字「公務員」紛紛大喊，「公務員才會中，你先贏50%了」，「我就是為了中獎才考公務員的」、「以前聽過某老師中獎，看來真的得是公務員」、「首先你要是公務員」、「不然你以為為什麼公務員這麼多人考」、「技巧就是，你是公務員」、「完了，公務員加成」、「你條件已經達成一項了」。

請繼續往下閱讀...

▲▼威力彩。

▲有些公務人員下班後，經過彩券行會進去試試手氣。（圖／資料照）

也有網友表示，「技巧就是，大家都別買，我買就好」、「技巧就是，不要買跟上期一模一樣數字」、「上一期有開的號碼不要買」、「技巧就是叫公司經理級以上的人去領錢，然後湊一湊買一張威力彩全餐」、「技巧就是買會中的那張」、「技巧就是猜對的贏，猜錯的輸」、「買全餐啊」。

根據台灣彩券統計，2019年億元頭獎中獎人面貌，一共擁有7大特徵，包括橢圓形臉、額頭高、長眉、大眼睛、高鼻、大耳、大嘴。值得留意的是，近3年的億元中獎人都有共同特徵，那就是「額頭高」、「長眉」。然而，網路上也流傳著10大中獎公式，其中一項提及，中獎者職業多半為公務人員，下班路過彩券行試試手氣，且平常就有固定簽注的習慣。

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