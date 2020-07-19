助產士接詭異案件！登門驚見10歲女童「大肚子快生」　揭母女輪流服侍變態叔

▲女孩懷孕助產士覺得詭異而報警。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國堪薩斯州過去發生一起令人作噁的家庭悲劇。一名母親為了想要填補51歲男子羅納德（Ronald Dejohnette Jr）的慾望，竟要求自己10歲的女兒也要跟著一起「伺候」，甚至懷上羅納德的孩子，直到助產士到家中了解「誰要生小孩時」才發現情況不對，私下偷偷報警才揭開這起噁心的案件。

根據英國《太陽報》報導，10歲女孩的母親和51歲的羅納德熟識，3年前原先女孩母親與羅納德有發生性關係，卻未料沒多久，羅納德竟提出想要女孩也跟著一起讓他發洩，女孩母親礙於無法阻止，只好奉獻出自己的女兒。當時年僅7歲的女孩就與母親「輪流」成為羅德納的性奴。

▲羅納德讓10歲女孩懷孕。（圖／JOHNSON COUNTY SHERIFF'S OFFICE）

羅納德在性侵女孩的日子中，多次表達出希望女孩可以替他生出小孩，直到女孩10歲時，竟真的懷孕，羅納德與女孩母親偷偷找來家裡接生的助產士，但助產士得知孕婦是10歲的兒童察覺不對勁，於是報警。

羅納德向警方聲稱，讓女孩懷孕的是一個10歲的男孩，過去跟女孩是同學，但經過調查過去兩年中，女孩都是在家接受教育，並未到學校上課，且在懷孕之後就沒有出過家門。

當地警方以性侵兒童罪將羅納德起訴，女孩母親也將面臨虐待兒童、疏於照顧兒童罪，目前關於女孩是否已經將孩子生下，當局並未透露。

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