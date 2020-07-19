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打破「躺著賺」迷思！一張圖秒懂被動收入　錢少也能花心力打造

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▲▼只要客戶持續消費，就能持續累永續收入。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲被動收入能讓人更省力省時的賺錢。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有「收入」才能支撐生活的所有開銷，而收入又可以簡單歸類為主動收入與被動收入兩種，上班所賺來的錢可歸類為前者，至於不需要靠體力、時間來換取金錢則屬於後者。不過，正是因為被動收入不用一直耗費體力與時間，因此常會有「躺著賺即可」的迷思出現，但其實仍需要靠後續的經營來維持才行。

「新鮮理財人x職場人理財」在IG「freshgradmoney」上發文講述「被動收入是什麼」，主動收入通常是指朝九晚五上班所賺取的收入，大多必須耗費時間來換取，而被動收入則是主動收入以外的收入，包含股票配息、聯盟行銷、存款利息等，不必一直靠時間、體力來換取，只要起初做出一些努力，而後就會持續產生收益。

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▲被動收入迷思。（圖／IG帳號「freshgradmoney」授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲關於被動收入的常見迷思。（圖／IG帳號「freshgradmoney」授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

被動收入雖然不必一直靠體力與時間換取，但前置作業則需要靠大量時間來建構，系統建構越完整，日後賺錢更輕鬆，且在這之後，同樣也要付出努力來維護，並不是「躺著賺」，仍舊需要經營。

舉例來說，像是投資股票、買債券、基金配息等，雖然表面上看起來豪不費力，但也必須事先做足功課，才能有效獲得這筆被動收入。不過「被動收入」也不是那麼困難，除了「用錢生錢」外，聯盟行銷、賣課程、賣電子書等，也是很不錯的方式，只是前提都同樣需要花心力去打造。

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