家中洗澡「裸體被拖出屋外」！警搜查目標是弟弟...她怒：還不讓我穿衣服

▲一名女子在家中洗澡,還來不及穿衣就被警察拖出屋外。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者康心禹/綜合報導

美國洛杉磯一名女子正在家中洗澡時,警察在家裡主人沒有同意的情況下,突然上門搜索,目標是尋找她的弟弟,卻將正在洗澡的她裸體拖出屋外盤問,造成她精神上的痛苦,她目前正對洛杉磯縣警局職員的粗暴行為採取法律行動。

綜合外媒報導,這起事件發生在去年7月16日,該名女子在工作一整天後準備回家好好休息,到家後正享受淋浴時,幾名警察突然找上門。女子表示,由於自己的弟弟攻擊他人之後逃離案發現場,所以警察才會上門搜查,並將她弟弟逮捕。

但沒想到的是,這幾名警察在搜人的同時,還對家裡的其他人造成痛苦。女子表示,那些警察找上門後,直接非常大聲的喊要抓人,並因弟弟的問題對家裡的人竟行盤問,更是在家裡主人沒有同意的情況下,直接大搖大擺進入房子裡。

A woman from Lancaster says deputies burst through her door, handcuffed and moved her outside naked, and terrified her younger sister and son, while allegedly searching for the woman's brother. https://t.co/TslTZFuD6g