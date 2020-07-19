她比賽高空體操「突凹折墜落」8m地面　脊椎詭異斷2節…現場竟找到壞掉安全扣

▲因為少了安全扣，俄羅斯女體操手高空墜落。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯在體操、滑冰項目上世界聞名，主要來自於密集嚴格的訓練，與完好的設備。未料2019年一名俄羅斯女體操選手在進行高空體操比賽時，不幸發生安全扣損壞的意外，導致該名體操選手在眾人面前自8公尺的高處摔下，即便下面有安全墊仍造成脊椎嚴重斷裂，過程全被側錄下來。

綜合俄媒報導，去年11月優秀的體操女選手阿索諾娃（Evgenia Asonova）參加錦標賽的高空體操項目，就在比賽過程中，原本優美的展現身體的線條與體操的每，未料卻突然從8公尺高空墜落，身體呈現詭異的「對折」情況，且當下除了安全地墊之外，沒有任何安全措施，眾人一陣驚呼，一旁的安全員立刻前往查看。

▲教練找到斷掉的安全扣。（圖／翻攝自Ласточка）

阿索諾娃的教練庫斯托娃（Elena Kustova）原先在一旁觀看比賽，並且拿著手機拍攝，未料竟拍下恐怖的一幕，當下阿索諾娃墜落地墊上後，痛苦地揮手，安全員前往關切之後，發現情況相當嚴重，因為阿索諾娃對於腰部以下完全沒有知覺。

事後主辦單位與阿索諾娃家屬協調，須由她自己承擔醫藥費，每周需要8萬盧布（約台幣32000元）。事後庫斯托娃在現場找到一個損壞的安全扣，質疑可能是主辦單位並未將設施檢查完全，才導致意外的發生。阿索諾娃經過醫院的判定，脊椎兩節斷裂，需要長期靜養觀察。

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