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「佛州已成武漢！」單日增1.5萬例、ICU病床容量118％　前線醫師曝心聲

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▲美國,佛羅里達州,佛州,新冠肺炎。（圖／路透）

▲美國疫情再起，佛羅里達州新冠肺炎感染數激增。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國佛羅里達州新冠肺炎（Covid-19）感染激增，上周出現單日通報超過1.5萬例的情況，打破全國與紐約州的紀錄。其中，邁阿密─戴德郡（Miami-Dade）被視為新的疫情爆發中心，加護病房（ICU）病床容量達到118％，前線醫師拉坦（Rishi Rattan）形容，「佛州已經成為中國武漢了」。

根據疾病管制與預防中心（CDC）與當地衛生局數據，佛州人口占全國大約6.5％，每日新增病例就占全國將近25%，截至17日下午累計32.7萬例以上，超過4800人染疫死亡。由於每日通報確診數從1個月前的2000例成長到超過1.2萬例，因此醫學界預期死亡人數將會激增。

Fox 5 NY等外媒報導，邁阿密─戴德郡病例數占全州的24％，截至17日，加護病房病床容量達到正常值的118％。邁阿密大學傳染病學家阿波（Dr. Lilian Abbo）將當地疫情與中國武漢相比，傑克遜紀念醫院（Jackson Memorial Hospital）的創傷外科醫師拉坦也同意，「佛州已經成為中國武漢了」。

▲美國,佛羅里達州,佛州,新冠肺炎。（圖／路透）

▲醫師與學者認為，佛州的疫情儼然已經達到中國武漢的程度。圖為佛州迪士尼樂園的情況。（圖／路透）

拉坦表示，佛州病例激增的情況前所未見，已經超越紐約與全國紀錄，甚至達到義大利與武漢的慘況。他指出，這並非因為實施更多檢測，「我們做了數據分析，我們看到了事實。真實的感染數量正在上升。疫情正在擴散，而且成長速度比以前還要快」。

拉坦表示，傑克遜紀念醫院是佛州最大醫療機構之一，因此擁有寬敞空間，得以迅速擴充病床，但患者湧入的速度實在太快，「每次一建立新區域，很快就人滿為患……醫院整個側廳，整座醫院大樓，每一層樓都是新冠肺炎病患」。他也提到，1/4至1/5病例康復後經歷長期、嚴重的副作用，包括呼吸困難與器官衰竭，令人擔憂。

全球疫情再起，過去24小時新增25.9萬例，連續第2天創新高，新增最多確診的國家分別是美國、巴西與印度，都是人口大國。截至台灣時間19日上午11時50分左右，美國累計371萬例確診、14萬人染疫死亡。

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