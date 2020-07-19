重返封城！西班牙爆150↑群聚感染　巴塞隆納400萬人禁足

▲西班牙近期再度發現150起群聚感染個案。圖為巴塞隆納街道。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙新冠肺炎（COVID-19）確診數在過去一周激增，加泰隆尼亞首府現已公開呼籲，巴塞隆納近400萬名居民盡量待在家中，且禁止10人以上的集會，關閉電影院、劇院、夜店，此舉形同重返封城。到了18日，放眼望去，巴塞隆納街道基本上是空無一人。

法新社報導，儘管西班牙此前已結束緊急狀態長達4周的時間，觀光業者也期望透過重新接納觀光客，彌補損失先前國境關閉的損失，但近期再度發現150起群聚感染個案，過去一周染疫人數激增，讓當局不敢鬆懈，重新祭出防疫限制措施。

到了18日上午，巴塞隆納知名觀光景點聖家堂（Sagrada Familia）周邊只有少數遊客出現。當地酒吧業者昆塔娜（Maria Quintana）坦言，隨著先前觀光客陸續回流，這才讓他們重新有了希望，但如今政府再度祭出防疫措施，店家吧檯服務取消，店內沒有放椅子，戶外座位也沒有客人，「如果（政府）再次強制暫停店家營業，我就會關門，但這就像是斷頭台的刀口直直落在我的脖子上那樣，因為我們將會無法生存。這根本是場災難。」

如今有越來越多國家再度祭出防疫措施，而身為加泰隆尼亞首府的巴塞隆納則是最新的例子。根據美國約翰霍普金斯疫情統計，西班牙全境26萬255人感染新冠肺炎，迄今累計2萬8420人染疫病逝；攤開數據，疫情最為嚴重的地方正是首都馬德里，有7萬3026人確診，第二慘的地方為加泰隆尼亞，有6萬7217人確診。

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