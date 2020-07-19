　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

重返封城！西班牙爆150↑群聚感染　巴塞隆納400萬人禁足

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 加泰隆尼亞首府現已公開呼籲，巴塞隆納近400萬名居民盡量待在家中。圖為巴塞隆納街道。（圖／路透）

▲西班牙近期再度發現150起群聚感染個案。圖為巴塞隆納街道。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙新冠肺炎（COVID-19）確診數在過去一周激增，加泰隆尼亞首府現已公開呼籲，巴塞隆納近400萬名居民盡量待在家中，且禁止10人以上的集會，關閉電影院、劇院、夜店，此舉形同重返封城。到了18日，放眼望去，巴塞隆納街道基本上是空無一人。

法新社報導，儘管西班牙此前已結束緊急狀態長達4周的時間，觀光業者也期望透過重新接納觀光客，彌補損失先前國境關閉的損失，但近期再度發現150起群聚感染個案，過去一周染疫人數激增，讓當局不敢鬆懈，重新祭出防疫限制措施。

▲▼ 加泰隆尼亞首府現已公開呼籲，巴塞隆納近400萬名居民盡量待在家中。圖為巴塞隆納街道。（圖／路透）

到了18日上午，巴塞隆納知名觀光景點聖家堂（Sagrada Familia）周邊只有少數遊客出現。當地酒吧業者昆塔娜（Maria Quintana）坦言，隨著先前觀光客陸續回流，這才讓他們重新有了希望，但如今政府再度祭出防疫措施，店家吧檯服務取消，店內沒有放椅子，戶外座位也沒有客人，「如果（政府）再次強制暫停店家營業，我就會關門，但這就像是斷頭台的刀口直直落在我的脖子上那樣，因為我們將會無法生存。這根本是場災難。」

如今有越來越多國家再度祭出防疫措施，而身為加泰隆尼亞首府的巴塞隆納則是最新的例子。根據美國約翰霍普金斯疫情統計，西班牙全境26萬255人感染新冠肺炎，迄今累計2萬8420人染疫病逝；攤開數據，疫情最為嚴重的地方正是首都馬德里，有7萬3026人確診，第二慘的地方為加泰隆尼亞，有6萬7217人確診。

►偷偷分享少女的秘密！

ET快訊
「類極光光柱」驚現台灣！　他嚇得手抖按快門
閨蜜揪合資買房！她付460萬等分潤…聽到這句話傻了
折到就拒收？　她逛全聯「第一次用三倍券」被打槍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

京阿尼週年追悼「創意家突被奪走未來」　新海誠：今後會持續欣賞

家中洗澡「裸體被拖出屋外」！警搜查目標是弟弟...她怒：還不讓我穿衣服

外出游泳沒回家！「7屍橫躺巴拿馬湖畔」警調查過程發毛…竟有生還者幸運逃脫

釣魚台緊張升溫！　日防衛省加強對共機「緊急升空應對措施」

美國務院釋出2年前電報　「武漢實驗室洩毒」疑雲再起！

美國防長演說「中國是美國最大威脅」　點出「解放軍改變世界計畫」！

金正恩「威嚴」現身！時隔11日主持會議「強化戰力」...未見金與正身影

重返封城！西班牙爆150↑群聚感染　巴塞隆納400萬人禁足

綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」...派女兒誘惑他

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高　死亡人數將破60萬

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

京阿尼週年追悼「創意家突被奪走未來」　新海誠：今後會持續欣賞

家中洗澡「裸體被拖出屋外」！警搜查目標是弟弟...她怒：還不讓我穿衣服

外出游泳沒回家！「7屍橫躺巴拿馬湖畔」警調查過程發毛…竟有生還者幸運逃脫

釣魚台緊張升溫！　日防衛省加強對共機「緊急升空應對措施」

美國務院釋出2年前電報　「武漢實驗室洩毒」疑雲再起！

美國防長演說「中國是美國最大威脅」　點出「解放軍改變世界計畫」！

金正恩「威嚴」現身！時隔11日主持會議「強化戰力」...未見金與正身影

重返封城！西班牙爆150↑群聚感染　巴塞隆納400萬人禁足

綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」...派女兒誘惑他

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高　死亡人數將破60萬

防範鬥毆事件、阻青少年吸毒！彰警深夜「動員200人」封城掃蕩

三浦春馬去年底吐心聲「想活得更好」　1個月前IG消瘦露臉…喊話粉絲：身體健康多微笑

大陸法拍屋暴增128倍！經手律師揭關鍵原因：投資客不受影響

義甲／21歲日國腳冨安健洋18米世界波首進球　AC米蘭門將不及反應

臨江夜市違停車驚見槍支！警去電釣出車主...他狂奔百米還丟子彈

共機「海峽中線飛六遍」偵蒐漢光演習　陸官媒：以武獲獨死路一條

七堵透天厝完工10年「沒買賣紀錄」附近0機能！　她卻心動：好談價錢嗎

美國購買新屋房貸申請率激增54％！　1個月成長20個百分點

免費看電影、買書！加碼600元「藝FUN券」不到1天破150萬人登記

「媽媽，我還不想死...」腦癌男童開腦3次雙眼全盲　拾筆畫出「治療中的自己」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

兒子跑趴摘口罩　全家人染疫父病危

綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高

性侵朋友送的比特犬　女友還幫忙拍片

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

女性「理想男友職業」出爐！前3名是多金郎

木乃伊悽慘吶喊　3千年前死因曝光

前Fed主席警告：美將引爆一場「災難」

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

成年禮變葬禮！她滿18歲跳傘慶祝　「跳下驚覺傘壞」

更多熱門

相關新聞

美國務院電報曝武漢實驗室2年前情況

美國務院電報曝武漢實驗室2年前情況

美國總統川普、國務卿彭佩奧（Mike Pompeo）等多名政治人物曾宣稱，新冠病毒來自武漢病毒研究所（WIV）的實驗室意外，但此說法至今未獲證實。國務院本周釋出2018年的2封電報，內容詳細寫道，駐華外交官當年參訪WIV之後，對於那裡的安全標準與人員訓練感到十分憂慮，也再度引發病毒來源的臆測。

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

香港男、女藝人接連確診！唱歌沒戴口罩

香港男、女藝人接連確診！唱歌沒戴口罩

傳台灣獲南韓列優先開放名單　外交部：駐韓代表處密切關注中

傳台灣獲南韓列優先開放名單　外交部：駐韓代表處密切關注中

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情西班牙巴塞隆納

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

回家開冷氣「閉門窗才涼」！內行驚：出大事

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面