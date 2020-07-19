影／比倫敦眼還大！NASA罕見警告「潛在威脅」巨大小行星　5天後超近距劃過地球

記者陳亭伃／綜合報導

每一年NASA觀測中，都會有幾顆小行星滑過地球附近，然而NASA近期罕見發出警告，「一顆比英國倫敦眼還大的『巨大小行星』將在本月24日與地球近距離劃過」，這是相當罕見的天文狀況，每一次的小行星與地球擦肩而過，專家都相當關注，且2015年至2022年都將會是小行星最接近地球的時期。

▲NASA警告將有巨大小行星劃過地球旁。（圖／示意圖／取自pixabay）

根據英國《每日星報》報導，2013年一顆小行星曾在俄羅斯爆炸，當時造成數百人受傷，落地瞬間甚至造成當地房屋玻璃震碎，而這樣的影響讓往後小行星「過度靠近地球」時，都會讓專家特別專注。24日即將與地球擦肩的小行星「Asteroid 2020 ND」，比英國知名地標「倫敦眼」大上一半。

這顆「Asteroid 2020 ND」因為將與地球極度接近，因此美國天文學家判定是「潛在的危險」，根據專家判定，這顆小行星直徑約有170公尺，倘若爆炸可能造成巨大、大量的隕石碎片出現。一般而言最小軌道的相交距離小於或等於0.05au，都會被視為PHA（危險小行星），此顆小行星將只會有0.034au。

據悉，NASA今年度（2020年）推判，將會有5顆小行星陸續與地球擦身而過，且將會密切追蹤是否可能造成地球的影響。

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