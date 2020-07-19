美國防長演說「中國是美國最大威脅」　點出「解放軍改變世界計畫」！

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

中美角力未趨緩，反在經貿、軍事、民生層面上處處可看出競爭激烈。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）日前在發表年度報告中提到，過去俄羅斯與美國的競爭，都不比如今中國與美國的角力，明顯可以看出美國試圖想要改寫國際秩序，「此刻的美國已將中國列為首要對手」。

根據美國國防部新聞稿提到，艾斯培認為中國有想要在區域上「取代美國」的跡象，且如果有可能，甚至想要取代美國在國際上的地位，他強調，「任何了解中國的意向的人都知道，中國野心極大，試圖想要改寫國際秩序」，一個崛起的中國不會讓美國擔憂，但是共產黨帶領的中國

卻令人感到憂心。

艾斯培也提到，美國與盟友們都相當珍視個人主義與人民自由，尤其是新聞、宗教、集會自由，此乃國家建立的基本架構因素，但中國並沒有這樣的自由權利，「中國將政黨放在第一位，中國軍隊與美國的野心不同、價值觀也不同，但是美國人必須要了解到這一點，理解中國可能帶來的威脅」。

此外，艾斯培也提到俄羅斯，他認為威脅雖比中國輕，但卻是「世界性」的麻煩，威脅北約盟國、併吞克里米亞、烏克蘭境內開戰，以及向敘利亞、利比亞派遣軍隊，不論面對是面對俄羅斯或中國「北約盟國的合作是相當重要的」。

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