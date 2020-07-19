外媒：英政府私下曝「華為禁令出於川普壓力」　美大選後可能再轉彎！

▲ 華為（HUAWEI）設於英國雷丁的總部。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國14日宣布，禁止中國電信巨擘華為參與5G建設，且將在2027年前完全移除既有的華為設備。《觀察家報》爆料，英國政府私下告訴華為，在美國總統川普（Donald Trump）的龐大壓力之下，出於「地緣政治」因素，才會做出這項決定。

《觀察家報》獲悉，英國政府14日發表聲明前幾天，與華為高層密集討論，共享機密情報。他們告知華為，這項禁令受到地緣政治因素影響，也暗示若川普未能順利連任，待華府反中力道緩和，未來可能重新考慮此事。華為高層自英國宣布禁令便公開表示，希望英國政府重新考慮，顯然也是受到私下接觸的結果鼓舞。

英國多名大臣上周才發表公開聲明指出，禁止華為是因隸屬政府通訊總部（GCHQ）的國家網路安全中心（NCSC）提出新的安全疑慮。但若《觀察家報》報導屬實，英國政府私下對華為的說法顯然與這份聲明互相牴觸。

▲ 強生政府14日召開國家安全委員會議，就華為5G設備問題做出最終決定。（圖／路透）

英國1月宣布，允許華為「有限參與」5G建設，引來保守黨包括前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）等議員激烈批評。史密斯認為，華為是中共分支，為英國帶來風險。14日的禁令推翻1月的立場，令多數議員感到滿意，但首相強生（Borris Johnson）誓言在2025年前為全國所有家庭與企業提供「高速寬頻」（Superfast Broadband）的競選承諾也因此受到質疑。

此外，這項決定也引發外界指責，英國政府將對川普的忠誠置於使英國成為全球技術先峰之前。川普14日當天則在白宮例行記者會上對英國決定表示讚賞，「我們勸說了很多國家不要使用華為，大多數都是我去勸的。英國終於作出了決定。」但英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）駁斥川普言論，也否認是為了脫歐後與華府簽署貿易協議，才向川普低頭的說法。

知名英國經濟學家奧尼爾（Lord O 'Neill）則表示，政府私下對華為的解釋讓14日的禁令看來更加合理，「有鑑於首相向來稱自己『愛好中國』，人們認為，他試圖將傷害降到最低，否則這項決定就沒有任何意義。中國過去20年一直是全球GDP最大貢獻者，我們為什麼要和他們切斷關係？」

▲ 川普樂見英國祭出華為禁令。（圖／路透）

但若未來英國對華為政策再度急轉彎，勢必激怒保守黨議員。部分議員誓言施壓強生，以求全面禁止華為進入英國，包括現有的2G、3G、4G網路建設。

英國前任國防大臣瓊斯（Kevan Jones）表示，來自美國的壓力顯然動搖政府，「安全當然是第一要務，但這項決定很明顯是出於地緣政治因素，沒有考慮到英國的經濟成本。」

另一方面，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）本周將出訪倫敦，將和包括反華為的史密斯在內等保守黨議員會談，訪問期間料將說服其他歐洲國家政府，和美國共同抵制華為。

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