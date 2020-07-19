　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

後悔誤信WHO！南韓防疫當局「向全國人民道歉」：每人都應該戴口罩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓防疫副本部長權埈郁16日召開記者會。（圖／翻攝自大韓民國保健福祉部Youtube頻道）

▲南韓防疫副本部長權埈郁16日召開記者會。（圖／翻攝自大韓民國保健福祉部Youtube頻道）

記者羅翊宬／編譯

南韓中央防疫對策本部副本部長權埈郁（권준욱）昨（18）日召開例行簡報會議時，首度向大眾證實了疫情爆發初期時，因誤信世衛組織（WHO）防疫措施，未積極勸導一般人戴口罩，導致疫情迅速擴散。

權埈郁表示，「疫情流行初期未能瞭解、掌握新冠肺炎（COVID-19），在配戴口罩與否上聽信世衛與其他國家的防疫建議措施；在此我低下頭，深感歉意。」

根據韓媒《News1》，新冠肺炎爆發初期，世衛組織與美國疾病管制預防中心（CDC）並未勸導一般民眾透過戴口罩來預防被染病，僅表示醫療人員在照護患者、或至醫院探病等特殊情況下才需要配戴口罩。

回顧疫情爆發初期，權埈郁3月3日曾才在防疫記者會上表示，「根據專家說法，只有咳嗽的人才需要戴口罩，用以阻止病毒藉飛沫傳染給他人；一般市民僅需先遵守保持社交距離、勤洗手。」

▲▼南韓防疫當局呼籲，在室內或車內若無法遵守社交距離，一定要配戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓防疫當局呼籲，在室內或車內若無法遵守社交距離，一定要配戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

然而，南韓疾病管理本部卻於本月17日才證實口罩驚人的防疫功效，「若不配戴口罩，受感染的風險可能增加至5倍以上；在室內若無法遵守保持2公尺的社交距離，就一定得戴口罩。」

其實，南韓防疫當局在疫情流行初期時，曾低估無症狀感染的威力；然根據統計，南韓國內的無症狀感染患者佔所有確診者達30%。

據悉，截至19日0時統計數據，南韓前日通報34名新增病例，目前共累計1萬3745名確診者。

►70歲阿嬤體力猛！染病「吃退燒藥」繼續嗨6天5夜...害濟州島4人確診

►二手票券豐富你的生活～

►全台首間冒險主題飯店！等你一起來趣淘

ET快訊
翻出幼稚園畢業照！　Ella傻眼追問媽「到底是哪裡有事」
快訊／今天第3起！屏東神山瀑布男子溺水　目擊民眾：他卡在水裡
快訊／雨彈擴大！雙北15縣市大雨特報　專家示警：能避就避
發現新品種！「巨型海蟑螂」現身　體型大到嚇人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《日經》：英國5G建設「轉向日本求助」　盼2大日廠取代華為

加拿大「冰川觀光巴士」翻覆碎石陡坡…釀3死！直升機空運送醫搶救

日本計畫邀台積電結盟設廠！編列數千億日圓資金　目標重振半導體產業

助產士接詭異案件！登門驚見10歲女童「大肚子快生」　揭母女輪流服侍變態叔

後悔誤信WHO！南韓防疫當局「向全國人民道歉」：每人都應該戴口罩

4任男友「和她分手後全死」！　她傻眼嘆：開始相信自己是不祥之人

2014年軍事政變後「最大抗議」！　泰國示威者提3訴求怒吼：政府下台

曾來台奪金！20歲奧運滑冰「美少女選手」墜6樓身亡　公寓內找到謎樣留言

「台灣防疫近乎完美！」日企百分百正面肯定　勝越南中韓

中研院院士黃以靜病逝美國　曾為「愛滋病研究」有重大貢獻

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

柯震東「花自己錢」買回《打噴嚏》　摀臉曝心裡話：其實我也想看《屍速列車》...XD

《日經》：英國5G建設「轉向日本求助」　盼2大日廠取代華為

加拿大「冰川觀光巴士」翻覆碎石陡坡…釀3死！直升機空運送醫搶救

日本計畫邀台積電結盟設廠！編列數千億日圓資金　目標重振半導體產業

助產士接詭異案件！登門驚見10歲女童「大肚子快生」　揭母女輪流服侍變態叔

後悔誤信WHO！南韓防疫當局「向全國人民道歉」：每人都應該戴口罩

4任男友「和她分手後全死」！　她傻眼嘆：開始相信自己是不祥之人

2014年軍事政變後「最大抗議」！　泰國示威者提3訴求怒吼：政府下台

曾來台奪金！20歲奧運滑冰「美少女選手」墜6樓身亡　公寓內找到謎樣留言

「台灣防疫近乎完美！」日企百分百正面肯定　勝越南中韓

中研院院士黃以靜病逝美國　曾為「愛滋病研究」有重大貢獻

有拉麵、咖哩及韓式烤肉　新竹巨城再引進6家人氣美食

將軍吼音樂節卡司曝光！「含金量超高」徐佳瑩、高爾宣都來了

《環時》批川普毒化21世紀　限制共產黨員入境「一定會遭報應」

妻5年剖腹生4娃…陳浩民為省錢「搬離月租53萬豪宅」　堅持一家6口都要有獨立房間

人生跌谷底…閨蜜「不曾嫌棄」幫求情！　薔薔感性洩25年友情：未來有妳，我已心滿意足

陳佩琪又放閃！臉書狂爆交往糗事　柯文哲險變「前男友」

快訊／對流雨彈擴大！雙北15縣市大雨特報　專家警告：能避就避

沒見到蔡英文！陳水扁全代會投票氣色佳　半小時快閃「不說話」

萌貓「霸氣壓頭」狂舔熟睡弟　她配「謎樣音效」網笑翻

《日經》：英國5G建設「轉向日本求助」　盼2大日廠取代華為

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

國際熱門新聞

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

她爛醉醒來…7男人在身上！

NASA罕見警告「潛在威脅」小行星　5天後近距劃過地球

兒子跑趴摘口罩　全家人染疫父病危

綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

家中洗澡到一半　裸體被警拖出屋外

日本跑外送超好賺！23歲妹子月賺40萬日圓

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

性侵朋友送的比特犬　女友還幫忙拍片

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高

她比賽高空體操「突凹折墜落」8m地面　脊椎詭異斷2節

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

更多熱門

相關新聞

讀賣：日本計畫邀台積電結盟設廠

讀賣：日本計畫邀台積電結盟設廠

晶圓代工龍頭台積電（2330）繼5月宣布斥資120億美元赴美設廠後，最新消息指出，日本政府計畫邀請台積電或其他海外晶片製造商合作，攜手日本晶片設備供應商，共同建設先進晶片製造工廠，且將編列總規模數千億日圓資金給海外合作對象。只不過，確切時間表尚未出爐。

香港增逾100確診　林鄭月娥下午出面開記者會！

香港增逾100確診　林鄭月娥下午出面開記者會！

「到國泰航空櫃台交東西！」莊人祥還原「案455機場活動」：過程僅40秒

「到國泰航空櫃台交東西！」莊人祥還原「案455機場活動」：過程僅40秒

40多歲男香港返台確診「機上全程戴口罩」　前後兩排8名旅客居家隔離

40多歲男香港返台確診「機上全程戴口罩」　前後兩排8名旅客居家隔離

快訊／40多歲男17日香港返台　喉嚨痛、乾咳確診染疫！

快訊／40多歲男17日香港返台　喉嚨痛、乾咳確診染疫！

關鍵字：

日韓要聞南韓WHO新冠肺炎配戴口罩社交距離權埈郁

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面