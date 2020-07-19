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韓國總統遭「丟鞋」險擊中！扔鞋哥嗆「就是要讓他受辱」...可能得入獄

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▲▼文在寅舉行21屆國會議員開院演說，走出場外時慘遭扔鞋抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲文在寅舉行21屆國會議員開院演說，走出場外時慘遭扔鞋抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅16日召開第21屆國會開院演說，下午3時30分步出國會議事堂本館2樓玄關大門時，慘遭57歲男子鄭昌旭（정창욱，音譯）扔鞋抗議，幸好鞋子掉落樓梯邊，未被擊中。事後該男遭到警方緊急逮捕，然而青瓦台隨扈人員卻挨批保護總統不力。

首爾南部地方法院今（19）日下午2時以涉嫌對總統扔鞋，違反妨害公務執行、入侵建築物等罪嫌，進行2個多小時的羈押審查，預計晚間將公佈是否羈押鄭昌旭。

根據《韓國經濟》，鄭昌旭下午3時56分步出法庭時表示，此次對文在寅扔鞋並非事前計畫；在搭上護送車輛離場前，他對在場媒體大喊，「大韓民國需要被改變。」

鄭昌旭的辯護律師金泰勳（김태훈，音譯）表示，「若當事者只因對總統扔鞋就得坐牢，那代表法官只是替執政當局辦事的下人，不僅背棄憲法價值，更是親北（韓）左派的忠犬。」

▲▼文在寅舉行21屆國會議員開院演說，走出場外時慘遭扔鞋抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲文在寅遭扔鞋抗議，青瓦台警護人員挨批保護不力。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，鄭昌旭向文在寅扔鞋後，向現場記者表示，「我就是要讓文在寅有受辱的感覺！他搞爛我國經濟，是虛假的和平主義者、虛偽的人權主義者。」

儘管鄭昌旭辯稱未屬於任何一個公民團體，然而事後卻遭媒體起底，曾是北韓人權團體「南北共同國民聯合」的共同代表，1995年從事話劇演員時因性侵未成年遭逮入獄；其子今年代表我們共和黨（우리공화당）競選第21屆國會議員，最後敗選。

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