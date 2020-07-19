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影／朴元淳性騷有跡可循！在節目向女職員求婚「有男友嗎」　辯：想和員工親近

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記者羅翊宬／編譯

南韓已故首爾市長朴元淳遭女秘書二度指控，不僅親吻瘀傷膝蓋、命令早晚幫量血壓、強制凌晨上班陪跑馬拉松，甚至還要幫拿運動後換洗的內衣褲，種種噁心又離譜的行徑早已超出身為上司該遵守的界線。

▲▼已故首爾市長朴元淳。（圖／CFP）

▲已故首爾市長朴元淳，其實生前有著不為人知的「真面目」。（圖／CFP）

然而早在去年，KBS電視台綜藝節目「社長耳朵是驢耳朵」（사장님 귀는 당나귀 귀）便無形中拍下朴元淳不為人知的另一面，不僅當面質問女秘書「有沒有交男朋友」、強逼女秘書一起自拍並當眾求婚，甚至要求男秘書凌晨上班陪跑馬拉松。

▲▼已故首爾市長朴元淳曾在節目向女職員「公開求婚」。（圖／翻攝自KBS《社長耳朵是驢耳朵》）

▲朴元淳曾要求男秘書凌晨或清晨上班，陪同慢跑。（圖／翻攝自KBS《社長耳朵是驢耳朵》）

根據韓媒《中央日報》，朴元淳2019年2月曾出演由梁世炯、金淑主持的真人實境秀「社長耳朵是驢耳朵」，只不過當時被要求陪跑的是男性秘書，並非女性秘書。朴元淳曾在該節目中表示，「清晨6點，在體感溫度零下15度的氣溫，為追求健康，會與秘書官一起慢跑。」

藝人們問起要求秘書陪跑的理由時，朴元淳答道，「因為若是一起運動的話，對他自己本人的身體也很好；而且他也沒開口說不要啊！」

另外，朴元淳在節目中也曾在眾多市府員工面前，要求其中一名女性職員一起自拍，向對方問起「有沒有交往的對象？」；當對方回答「沒有」後，便逕自拿起手機，將臉龐靠近女職員，望向鏡頭笑道，「既然如此，那我推薦妳一個特別的人（指自己），像妳這種新娘要上哪找呢？」

儘管節目在字幕中做出解釋，表示朴元淳此舉是想要表現親和力，與市府員工親近；然而參與節目的藝人卻露出略感驚慌的神情，「呃......我看了什麼？怎這麼突然？」

▲▼已故首爾市長朴元淳曾在節目向女職員「公開求婚」。（圖／翻攝自KBS《社長耳朵是驢耳朵》）

▲已故首爾市長朴元淳曾在節目向女職員「公開求婚」。（圖／翻攝自KBS《社長耳朵是驢耳朵》）

朴元淳不僅在節目中當眾詢問女職員的私生活、揭發隱私，還做出向女職員「求婚」的離譜行徑。節目播出後引起各界討論，逼得朴元淳出面道歉，還在Youtube官方頻道上傳道歉影片，向大眾承諾往後會成為一名更好的市長。

朴元淳在該影片表示，「我曾承諾會對員工們更好，原來並不是這樣啊！特別是福祉小組XX小姐，對於我突然拍攝求婚影片，是不是嚇到了啊？還有對XX隊長也感到很抱歉，在參與錄製此次節目後我便深刻體會，我承諾以後會成為更好的市長。」

隨著朴元淳輕生，其Youtube、推特等官方帳號也跟著被刪除，相關影像也跟著煙消雲散。

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