綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」...派女兒誘惑他

▲劈腿示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者劉亭／綜合報導

現實故事比八點檔還驚人！俄羅斯52歲男子維亞切斯拉夫（Vyacheslav Zhukovsky）2010年因為老婆艾蓮娜外遇（Elena Podgornaya）離婚，75歲岳母佳琳那（Galina Zhukovskaya）收留他住在家裡，沒想到兩人很快愛上彼此，同年就結婚了。佳琳那抱怨，女兒不祝福還想要搶回老公。

根據鏡報報導，維亞切斯拉夫曾經因為謀殺罪入獄，當時他寫信刊登在當地報紙上，希望尋找愛人，也因此認識了艾蓮娜，兩人熬過了坐牢時期，認識3年後於2010年結婚，但在同一年又因女生不忠問題而離婚了。

▲結婚示意圖。（圖／視覺中國CFP）

維亞切斯拉夫離開了原本的住所後，佳琳那提議可以暫時收留他，沒想到兩人很快就愛上彼此，在2010年火速結婚，但這讓艾蓮娜相當不滿。佳琳那透露，女兒自從離婚之後，10年來都沒有新的對象，因此忌妒她。

佳琳那指出，艾蓮娜一直希望兩人分開，不斷試圖搶回前夫，不僅如此，還出爛招，常常叫艾蓮娜在外面生的30多歲女兒來「誘惑」維亞切斯拉夫，「但他不會吃回頭草的，她之前偷吃太多次了」。

就算前妻不斷嘗試要勾引他，維亞切斯拉夫也站在現任老婆這邊，「我很確定我不會離開佳琳那，因為她不會背叛我，我愛我的老婆」。

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