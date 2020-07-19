　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高　死亡人數將破60萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國疫情／紐約市民眾進餐廳前量體溫（圖／路透）

▲紐約市民眾進餐廳前量體溫（圖／路透）

文／中央社日內瓦18日綜合外電報

世界衛生組織（WHO）今天通報指出，過去24小時全球各地新增25萬9848人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），連續第2天創單日新高。

根據WHO每日通報，今天新增最多染疫來自美國、巴西、印度和南非。WHO的先前單日新高紀錄是17日創下的新增23萬7743人染疫。

今天新增7360人染疫不治，則是自5月10日以來的單日最高紀錄。7月平均每日4800人病故，較6月的平均每日4600人不治略微攀升。

根據路透社統計，全球累計確診人數於17日突破1400萬大關，標誌著疫情虐全球的另一里程碑，新型冠狀病毒在7個月內已造成將近60萬人喪命。

▼德州民眾排隊接受免費新冠肺炎檢測。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼德州民眾排隊接受免費新冠肺炎檢測。（圖／達志影像／美聯社）

根據WHO通報，美國境內新增確診7萬1484例，巴西新增4萬5403例，印度新增3萬4884例以及南非新增1萬3373例。

印度於17日成為境內染疫人數突破100萬大關的全球第3個國家，僅次於美國和巴西。流行病學家表示，印度可能還要幾個月以後才會達到疫情高峰。

巴西境內累計確診人數於16日跨越200萬關卡，染疫人數不到一個月就倍增，每日新增將近4萬人確診。染疫人數排名全球第一的美國，境內累計逾370萬人感染。

ET快訊
快訊／21歲細肩帶妹酒駕撞天母新光前路樹　4人傷！目擊者：時
23歲油漆工深夜「撞爛瑪莎拉蒂」！　富裕家世被起底
萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　居民上街嚇傻：晚上8點「竟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」...派女兒誘惑他

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高　死亡人數將破60萬

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突炸驚人之語...秒超越全球確診數

老娘沒錢繳！「閨蜜門」崔順實擁4千億房產卻拒繳200億罰金　刑期可能增加

亞裔第一人！台灣海洋學者林穎聰帶國旗潛入「挑戰者海溝」

梅根結婚後「拒付父親醫藥費」斷絕金援　一封信讓感情徹底破裂

北京下達驅逐令！《紐約時報》專欄作家：中美陷入盲目對抗

前Fed主席警告：美將引爆一場「災難」！2500萬人將斷救命錢

波特蘭民憤未熄…聯邦軍隊出動！示威者被「射中頭部濺血」　州長怒轟川普

影／首爾市長超淫「歡樂組」曝光！女秘書量血壓「幫拿內褲」：讓寶貝量好爽

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」...派女兒誘惑他

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高　死亡人數將破60萬

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突炸驚人之語...秒超越全球確診數

老娘沒錢繳！「閨蜜門」崔順實擁4千億房產卻拒繳200億罰金　刑期可能增加

亞裔第一人！台灣海洋學者林穎聰帶國旗潛入「挑戰者海溝」

梅根結婚後「拒付父親醫藥費」斷絕金援　一封信讓感情徹底破裂

北京下達驅逐令！《紐約時報》專欄作家：中美陷入盲目對抗

前Fed主席警告：美將引爆一場「災難」！2500萬人將斷救命錢

波特蘭民憤未熄…聯邦軍隊出動！示威者被「射中頭部濺血」　州長怒轟川普

影／首爾市長超淫「歡樂組」曝光！女秘書量血壓「幫拿內褲」：讓寶貝量好爽

西門町吃港式燒臘！「燒肉飯才上桌」他驚呆　曝價格貴炸：160元就這樣...

謝和弦紐約一夜情「照片驚見Kimberley」！　她爆氣開嗆…亮1年前2人對話紀錄還原真相

天熱火氣大？　多吃4類食物幫身體消暑、退火

無電線吹風機萬元有找！　趴趴走邊乾髮沒問題，最多可用4小時

海線第1大寵物雲在苑裡！小朋友「當水族館在逛」　店員撈漁撈不停

救護人員衝到現場「三浦春馬還有微弱心跳」　電擊搶救救不回…警方夜間搜查3hrs

「台北中午38度好像已成日常」　連2天午後防大雨！15縣市亮高溫燈號

懶惰男126萬扔電梯！「直達15樓」給阿公　下秒門開悲劇了…

21歲細肩帶嫩妹天母酒駕「飛車撞樹」　老外現身救人：Are you OK？

綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」...派女兒誘惑他

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

國際熱門新聞

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

兒子跑趴摘口罩　全家人染疫父病危

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高

女性「理想男友職業」出爐！前3名是多金郎

性侵朋友送的比特犬　女友還幫忙拍片

綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

木乃伊悽慘吶喊　3千年前死因曝光

前Fed主席警告：美將引爆一場「災難」

成年禮變葬禮！她滿18歲跳傘慶祝　「跳下驚覺傘壞」

更多熱門

相關新聞

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）18日突爆出驚人之語，稱國內已有2500萬人民感染新冠肺炎，3500萬人有被感染的風險。如果羅哈尼所說為真，等同伊朗確診人數超越了全球確診總數，且與原本官方通報的確診數字差異極大，目前羅哈尼還未解釋為何會出現此差異。

香港男、女藝人接連確診！唱歌沒戴口罩

香港男、女藝人接連確診！唱歌沒戴口罩

傳台灣獲南韓列優先開放名單　外交部：駐韓代表處密切關注中

傳台灣獲南韓列優先開放名單　外交部：駐韓代表處密切關注中

新疆烏魯木齊進入「戰時狀態」　社區封閉

新疆烏魯木齊進入「戰時狀態」　社區封閉

林鄭月娥：用港警「超級電腦」支援防疫

林鄭月娥：用港警「超級電腦」支援防疫

關鍵字：

新冠肺炎WHO

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

三浦春馬遺願惹心疼　「臨終最想見的人」曝光

回家開冷氣「閉門窗才涼」！內行驚：出大事

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

2星座「手氣旺到爆」...不買彩券可惜

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

萬人登島！澎湖居民嚇：晚上竟大塞車

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

快訊／警政署長南下督軍！座車市警局前發生車禍

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面