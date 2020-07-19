就是不肯實名認證！上路2個月　海外網購約有千件貨物面臨退運或銷毀

▲海關推動實名認證已經滿兩個月，就是有海外網購族始終不願意實名認證，約有千件包裹面臨銷毀或退運的命運（圖／免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

根據財政部關務署統計，目前快遞貨物實名認證人數已經達135萬人；占簡易報單已經達34%；至於外界關心蝦皮的系統何時落實實名認證，關務署表示，希望其可以在七月底之前完成與關貿系統介接，如果蝦皮完成介街的話，實名認證的人數可望大幅提升；至於今年是否有希望可以提升到200萬人，關務署表示，非常有信心。

目前關務署所推動的實名認證分紅牌與黃牌，首次非實名認證，海關仍然會受理，給予「黃牌」通行；但是第二次以上仍不肯實名認證者，海關就會給予「紅牌」不受理報關，受到阻礙的民眾要在期限內完成實名認證或者紙本委任、報關行具結等，民眾才可能拿到貨物，否則民眾的貨物就有可能被退運或銷毀。

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根據關務署統計，從5月16日推動實名認證以來到七月中旬，已經有五萬多人次拿到黃牌；但是已經有六萬多人次拿到「紅牌」，關務署解釋，拿到紅牌數比黃牌數的原因，就是部分民眾就是遲未實名認證，而一再被海關查檢而出；累積至今也至少有千件以上的貨品面臨退運、銷毀的命運（也未有紙本委任或報關行具結等）。

▲關務署已經針對EZ WAY 易利委改版，介面更貼近民眾使用習慣。（圖／翻攝自Google）

以統一編號計算免稅進口次數 民眾再難換超商領貨規避

此外，同一進口人每上、下半年免稅進口（價格在2000元以下）進口次數為6次，超過6次者應該課稅；但有些網站則會教導民眾，因為只有對「姓名」只要換一間超商領或就可以規避頻繁進口課稅問題；關務署也表示，自七月起海關已經調整為「進口人統一編號（身分證字號）」為計算免稅進口次數為依據，所以民眾未來很難利用「換超商領貨」規避法規。

另外，也有民眾網購下單3000元卻收到「EZ WAY 易利委」APP推播總申報價格只有15元，也就是業者有虛報價格的情事，海關未來也會作為查緝重點。

關務署強調，為維護國內合法業者公平競爭環境，海關以進口商銷貨物為查緝重點，持續透過金流、物流等多管道蒐集並分析資料，針對進口商銷貨物高風險業者，加強查核並依法補稅，至於一般民眾合法進口貨物不受影響，海關絕不會「不抓商人抓草民」或只是「做做樣子」而已。