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零利率別怕！美元理財銀行拚活存　利率拚10多倍　年息最高1.3%

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▲▼美元,優利,理財。（圖／永豐銀提供）

▲為了因應低利時代美元理財需求，各銀行推美元活存優惠，利率為一般牌告利率十多倍。（圖／永豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

面對新冠肺炎（COVID-19）全球確診人數持續攀升，全球紛紛祭出降息救市，但是外界認為，恐怕「低利時代」或者「零利率」時代可能會持續一陣子，使得新台幣強勢升值，不過市場另一種聲音「美元趁低布局」，各銀行為了因應美元活存利率優惠，利率甚至是牌告利率的10多倍，最高年息可達1.3%。

合庫以數位帳戶出發　「活存」利率比照「定存」

請繼續往下閱讀...

以合庫銀來說，就以「數位帳戶」中的優惠作為吸引存戶的目光。合庫銀推出「外幣數位帳戶，起高利多」活存想定存利率的活動！自即日起到今年底（12月31日止）開立外幣數位帳戶就享有高利活存的優惠，以美元來說，存滿200美元就可以在限額就可享受活存有定存的，如果是全新戶就可以享受定存牌告6個月的利率，目前為0.35%；而既有互有可以享受1個月的牌告，利率為0.15%；其他人民幣、澳幣也有優惠活動。

此外合庫在外幣數位服務也活動，新增多種幣別的夜間換匯，運用網路即時結匯、定期定額的結匯功能分批購入外匯，分散匯率風險，又有匯率稻價珠，只要輸入「到價通知」訂閱「目標價格」，訊息就匯主動通知
不用時時盯盤，且還有線上結匯的美元3分的優惠。

台中銀階梯式活存優利　最高為牌告利率18倍

台中銀則是推出階梯式美元活存優利專案，即日起至12月20日的專案期間存入美元活存的新資金，不限金額就可享受依美元活存牌告年利率額外加碼的優惠，帳戶新增資金的金額越多。

台中銀是採分階段利率增加的幅度也越大，最高階年利率可達0.9%，達到美元活存牌告利率的18倍，與6個月定存牌告利率比較，整整高出2倍。透過網路銀行及行動銀行辦理新台幣資金換匯存入者，加碼享有即期賣出美元牌價匯率減降3分的優惠。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，美金，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲隨著疫情可能升溫和二次疫情風險，市場也有趁低布局美元的聲音。（圖／pixabay）

永豐銀拚線上登錄　最高牌告利率18倍振興經濟

永豐銀的則以最高加碼18倍牌告利率吸睛，永豐銀推出「活利增多」美元活存加碼活動，只要民眾在9月30日以前完成線上登錄，美元活存增量達2萬美元以上，即可享美元加碼0.7%優惠；若增量5000美元，就可以享受美元活存牌告利率加碼0.5%。

同時，忠誠客戶加碼再升級，除上述活存優惠外，外幣新戶或幣倍卡客戶，年底前再享美元活存利率加碼0.1%優惠。此外，年底前每月在永豐銀換匯並存入個人美元活期帳戶累積達美元1萬元（含）以上，當月再享美元活存利率加碼0.1%；符合上述各項資格者，累計最高可加碼至0.9%，等同牌告利率外再加碼18倍。

渣打銀年息1.3%　市場最吸睛

渣打銀行則是推出「活利存有會」美元活存加碼專案，活動期間即日起到9月底止，只要是新的存戶、舊戶介紹新戶或者換匯等都可以享有加碼最高可到年息1.3%。

渣打銀行表示，美元活存加碼專案，是根據帳戶每月平均餘額計息，活存年息最高可加碼至 1.1%，如果是全新開立外幣帳戶新戶或既有客戶成功推薦一位好友成為渣打優先理財客戶，可再享年息額外加碼 0.1%。另外，存戶透過線上換匯滿額可額外再加碼 0.1%，合計美元活存年息最高可達 1.3%。

受到美國聯準會降息影響，銀行的美元活儲牌告利率全面跌破1%，目前僅剩下0.05%，幾乎是「無利可圖」，銀行業推出的活存優利確實吸引存戶的目光。銀行業者表示，惟從疫情發展來看，二次疫情似有逐漸升溫趨勢，不排除未來一季美元有再度衝高的可能，建議投資人可酌量增持美元部位。

▼美元優利活存比較表。（表／記者吳靜君，資料來源／各銀行，以各銀行公告為準）

▲▼美元優利活存比較表。（表／記者吳靜君，資料來源／各銀行，以各銀行公告為準）

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