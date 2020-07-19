3師共享教室每天2小時線上教學　做足防疫措施仍染疫1人確診死亡

▲三名老師做足防疫措施仍染疫（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記長張呈緯／綜合報導

新冠疫情期間，美國亞利桑那州有三位老師，因應教學模式的改變，每天在學校共享同一間教室兩小時，與學生進行線上視訊教學，然而，儘管他們在教學期間戴上了口罩、手套以及使用洗手液，並遠離社交做足防疫措施，他們仍然感染上新冠肺炎，其中一名甚至已經死亡。

根據CNN報導，其中一位老師伯德（Byrd），已經為海登溫克曼學院（Hayden Winkelman School）工作了38年，她在住院的兩周後，因病情惡化於6月26日過世。聽到消息後，另外在內的兩名老師馬丁內斯（Martinez）和斯基林斯（Skillings）紛紛表示，「學生與老師現在返回教室還並不安全，即使有良好的衛生習慣，現在一切都還是安排的過早，因為我們就是活生生的例子」。

隨著美國各州準備重新開放學生進行課堂學習，儘管有些學校仍維持在線學習，但有些學校已在製定學生返回教室的計劃。很多老師們開始討論，如何以安全的方式來進行面對面的教育。

馬丁內斯老師表示，我們遵循了所有該做的一切，不論是按著疾病預防控制中心給的指導方針，還是遵守學校給的指示，但很顯然的，這些依然無法避免我們感染病毒。

斯基林斯老師表示，學校從3月以來都是關閉狀態，開放後是否會發生傳染的問題還不能夠下定論。她再次警告，沒有人能證明孩子們不會在教室裡來回傳播病毒，也不能保證這不會造成嚴重的影響。

儘管兩位老師已經開始接受病毒的陰性測試，但她們都表示，自己依舊被病毒所留下的後遺症影響。馬丁內斯說，即使她重新測試為陰性，她仍然必須為病毒所留下的相關症狀做治療，「為了減輕胸部的緊繃感，我仍在進行呼吸治療，而且我的身體仍然虛弱和疲勞。」